Pánikolva hívta a rendőrséget – végül hármas gyilkossággal vádolják az amerikai férfit

Egy magát vaknak mondó észak-karolinai férfi hívta a segélyhívót, hogy bejelentse három ember halálát és saját sérülését; a kiérkező rendőrök véres ruhában, fegyverrel a kezében találták meg.

A megyei seriffhivatal közleménye szerint március 18-án, kedden érkezett hozzájuk a bejelentés egy lövöldözésről Clarkton város egyik házából. Amikor a rendőrök megérkeztek, a bejárati ajtóban találták Kevin Mussert, aki véres ruhát viselt és egy pisztolyt tartott a kezében.

A 35 éves férfi volt az, aki a 22 percen keresztül telefonált a segélyhívóval, Musser a beszélgetés során „Randy” néven mutatkozott be, és azt állította, hogy három férfit lőttek le a házban. Azt is közölte, hogy ő maga is megsérült, és a kezén lőtt seb van.

A férfi a beszámolók szerint azt is mondta a hatóságoknak, hogy vak, és hogy az áldozatok már menthetetlenek.

Amikor a rendőrök a helyszínre értek, Musser bezárta az ajtót, majd a hátsó kijáraton keresztül megpróbált elmenekülni, de a rendőrök gyorsan elfogták. A férfit életveszélyes sérülésekkel, mentőhelikopterrel szállították kórházba.

A helyszínen három férfi holttestét találták meg, a hatóságok jelentése szerint mindhárman többszörös szúrt sebekbe haltak bele.

Mussert később kihallgatták a nyomozók, majd háromrendbeli elsőfokú gyilkosság, fegyveres rablás és metamfetamin birtoklása miatt vádat emeltek ellene – közölte a seriffhivatal március 19-én.

A nyomozás továbbra is folyamatban van.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/EPA/Cristobal Herrera)