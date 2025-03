Rakétatámadást hajtott végre Oroszország Szumiban, legalább 74 ember megsérült

Hétfő délután az orosz erők nagyszabású rakétatámadást hajtottak végre az északkelet-ukrajnai Szumi városa ellen. Eddigi adatok szerint 74 sebesültről van tudomás, azonban az áldozatok száma rohamosan nő.

Miközben az Egyesült Államok és Oroszország Szaúd-Arábiában folytat béketárgyalásokat, hétfő délután az orosz erők rakétatámadást intéztek Szumi városa ellen. A csapás következtében több lakóépület és egy iskola megrongálódott, az előzetes adatok szerint legalább 74 ember megsérült, köztük rengeteg gyermek – írja az Ukrajinszka Pravda.

A részletekről Volodimir Artjuh, a Szumi megyei katonai közigazgatás elnöke számolt be a Telegramon.

„Az ellenség rakétatámadást intézett a városközpont ellen. Több magasház és egy iskola is megsérült. A gyerekek az óvóhelyen voltak, most evakuálják őket, mindenki él és jól van”

– közölte Artjuh.

Szumi megbízott polgármestere, Artem Kobzar kezdetben 28 sérültről számolt be, ám helyi idő szerint 16 órakor az ügyészségnek már 65 sérültről volt tudomása, akik között 14 gyermek is volt. Időközben kiderült az is, hogy egy kórház is érintett a támadásban. Nem sokkal később a városi tanács tette közzé a legfrissebb adatokat, eszerint

hetvennégyre nőtt a sebesültek száma.

A nyomozás eddigi adatai szerint az orosz hadsereg helyi idő szerint 14 óra körül intézett rakétatámadást Szumi egyik sűrűn lakott lakónegyede ellen. A régió vezetője szerint a katasztrófavédelem munkatársai jelenleg is dolgoznak a támadás következményeinek felszámolásán és a tűz eloltásán. Helyi újságírók arról tudósítottak, hogy a találat idején nem volt légiriadó Szumiban. Eddigi információk szerint több lakóépületben és egy iskolában ablakok törtek be, tetők és falak rongálódtak meg.

Kiemelt kép: Egy rakétatámadásban megsérült lakóház az ukrajnai Szumiban 2025. március 24-én (Fotó: Ukrán Nemzeti Rendőrség/Facebook)