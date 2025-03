Öt év után hagyta el a Covid-karantént egy brit író

Akárcsak sok millió ember világszerte, Karl Knights is 2020 márciusában bezárkózott a lakásába. Azonban míg a legtöbben már rég visszatértek a normális életükhöz, a brit író-költő öt éven át továbbra is elzárva élt a külvilágtól. Immunhiányos állapota miatt ugyanis számára egy Covid-fertőzés akár életveszélyes szövődményekkel is járhatott volna.

A 29 éves férfi hosszú idő után most kezd fokozatosan kimozdulni otthonából. Ahogy ő maga fogalmazott, most éli át azt az érzést, amelyet sokan évekkel ezelőtt: újra találkozhat másokkal, és visszatérhet a társas érintkezések világába. Knights tisztán emlékszik arra a pillanatra, amikor először tudatosult benne, hogy az élete gyökeresen meg fog változni. A járvány kezdetekor, miközben mások a bizonytalansággal küzdöttek, ő már tudta, hogy hosszú időre el kell szakadnia a külvilágtól. Az Egyesült Királyságban 2021 júliusában, 16 hónappal az első lezárások után minden járványügyi korlátozást feloldottak, a társadalom fokozatosan visszatért a normális kerékvágásba. Knights számára azonban az elszigeteltség nem ért véget. Az agyi bénulással élő író továbbra is leistoni otthonában maradt, és a kockázatok miatt még évekig nem térhetett vissza a nyilvános életbe. Amikor 2022 áprilisában a brit kormány megszüntette az önizoláció jogi kötelezettségét és az ingyenes tömeges tesztelést, Knights ezt a fogyatékkal élők számára félelmetes és elszomorító fordulatként élte meg. Úgy érezte, hogy azok, akik még mindig védekezni kényszerülnek, még inkább magukra maradtak. Un caso extremo de lavado de cabeza: Karl Knights es un inglés que este fin de semana salió de la cuarentena que se auto impuso hace 5 años por miedo a morir de COVID. pic.twitter.com/FiOWgi8kRL — Pablo Munoz Iturrieta (@PMunozIturrieta) March 23, 2025 „Szerencsés vagyok, hogy a családom néhány tagja velem él, így legalább őket láthatom és beszélgethetek velük" – fogalmazott. Emellett nagy segítségére volt a technológia – különösen a Zoom – amely segített neki abban, hogy legalább virtuálisan kapcsolatban maradhasson a külvilággal. Ennek ellenére az évek múlásával az elszigeteltség egyre nyomasztóbbá vált számára. Ráadásul az online térben sem mindig talált megértésre: gyakran szembesült támadó kommentekkel és gúnyos megjegyzésekkel, különösen a járványtagadóktól és oltásellenesektől. Most, öt év elteltével, apránként kezd újra kimozdulni, de még mindig sokkal óvatosabb, mint a legtöbben. Az Egyesült Királyságban körülbelül 500 000 ember él legyengült immunrendszerrel, ami miatt a vakcinák számukra kevés vagy semmilyen védelmet nem nyújtanak a koronavírussal szemben. Ez azt jelenti, hogy a fertőzés kockázata még mindig nagyon magas számukra, így a teljes visszatérés a normális életbe továbbra sem mindenki számára lehetséges. A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)