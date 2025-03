„Inkább ne legyen rólam semmilyen kép, minthogy ez kerüljön ki” – Trump kiakadt egy róla készült festményre

„Senki sem szereti, ha előnytelen kép vagy festmény készül róla, de a coloradoi, a Kapitóliumban, amit a kormányzó helyezett ki a többi elnök mellé, olyan szinten lett eltorzítva, amit talán még én sem láttam korábban” – írta saját közösségi oldalán, a Truth Socialon.

Azt is megjegyezte, hogy ugyanennek a művésznek a Barack Obamáról készült portréja „csodálatos”,

A művészre utalva – akinek hivatalos portréi között szerepel George W. Bush volt elnök festménye is – Trump hozzátette: „Lehet, hogy idősebb korára elveszítette a tehetségét.”

– folytatta.

Boardman Trump-portréja 2019 óta van kiállítva a State Capitolban, nem világos, mi váltotta ki Trump vasárnap esti panaszát. Az elnök felszólította a „radikális baloldali kormányzót, Jared Polist”, hogy távolítsa el a képet.

Absolutely dying. both that Trump is so clearly bothered by this that he couldn’t resist posting about, and at how objectively bad the portrait is pic.twitter.com/SHNwWeBXKy

— Sam Stein (@samstein) March 24, 2025