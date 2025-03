Botrány a bolgár lottósorsoláson: olyan számot húztak ki, ami nem szerepelt a játékban

Futótűzként terjed a közösségi médiában a bulgáriai ötös lottó sorsolásán készült videó. A játék során 1–35 között kell öt számot eltalálni, ám a bolgár nemzeti televízió élőben közvetített sorsolásán kihúzták a 41-et is.

Bulgáriában az 5 a 35-ből nevű lottósorsoláson a 41-es számot húzták ki ötödiknek, ami a szabályok szerint nem is szerepelhetett volna a játékban. Emiatt új húzást tartottak, majd a cég magyarázata szerint ez a malőr azért következhetett be, mert rossz golyókat helyeztek el a gépben – számolt be a Novinite.com nyomán az Index.hu.

Az incidens miatt több minisztérium is vizsgálatot indított, a felelősök elbocsátásra számíthatnak.

A hibát azzal indokolták, hogy egy másik golyókészletet töltöttek be a gépbe, ez vezetett ahhoz, hogy a 41 is megjelent a kihúzott számok között. A játék szabályai miatt az eredetileg kihúzott számokat és a két pótszámot törölték, és helyettük újakat sorsoltak. A szervező elnézést kért a játékosoktól, és hangsúlyozta, hogy ilyen technikai malőr többet nem fordul elő. A vitát tovább fokozta, hogy a cég honlapja hosszú időre elérhetetlenné vált.

Az eset nagy politikai visszhangot váltott ki Bulgáriában, Ivan Pesev ifjúsági és sportminiszter azonnal elrendelte a játékot szervező cég ellenőrzését. A szaktárca pedig közleményt adott ki, amely komoly aggodalmát fejezte ki a történtek miatt, mivel több ezer játékos félrevezetése aláássa a szerencsejátékba vetett bizalmat.

Az illetékes bolgár minisztérium vizsgálatot indított, amelyben részt vesz az adóhivatal, az ügyészség, a belügyminisztérium és az állami pénzügyi ellenőrző és műszaki felügyeleti szervek. A cég teljes vezetőségét és a hibáért közvetlenül felelős személyt azonnal elbocsátják.

Kiemelt kép forrása: YouTube.com