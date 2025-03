Kíméletlen csapást mértek az oroszok Kijevre, többen meghaltak

Oroszország nagyszabású dróntámadást indított vasárnap hajnalban több ukrán régió ellen. Kijevben több lakóépület kigyulladt, hárman meghaltak, köztük egy édesapa és 5 éves gyermeke. Ukrajna szintén orosz területekre támadt, Rosztovban egy ember meghalt. A hadban álló feleknek jelenleg egy 30 napos, részleges tűzszünet kellene betartaniuk, miközben egyre intenzívebb csapásokat indítanak.

Nagyszabású dróntámadást indított Oroszország Ukrajna ellen vasárnap hajnalban. Az eddig információk szerint Kijevben legalább három embert meghalt, köztük egy ötéves kislány és az édesapja – számolt be róla a The Kyiv Independent.

A harmadik áldozat egy nő volt, akinek kilencedik emeleti otthonában tűz ütött ki. Az ukrán fővárost egész hajnalban bombázták, a csapásokban több lakóépület, és egy autó is kigyulladt. A helyi hatóságok legalább tíz sérültről tudnak, beleértve egy 11 hónapos gyermeket. A drón becsapódások hatalmas pusztítást, és jelentős anyagi károkat okoztak Kijevben.

Az ukrán légierő jelentése szerint az orosz erők vasárnap hajnalban mintegy 147 drónt lőttek ki Ukrajnára, amelyből 97 drónt semmisítettek meg.

Az orosz védelmi minisztérium beszámolója szerint vasárnap hajnalban az ukrán hadsereg szintén dróntámadás indított orosz területek ellen. A légvédelmi rendszerek 59 ukrán drónt semmisítettek meg a rosztovi régióban – írja a TASZSZ orosz állami hírügynökség.

Jurij Szljusar, a terület megbízott kormányzója Telegram csatornáján megerősítette, hogy a támadásban egy ember meghalt. Az áldozat autója egy dróncsapás miatt gyulladt ki.

A részleges tűzszünetet sem tartják be

Mint írtuk, kedd délután több mint másfél órán keresztül telefonon tárgyalt Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök. A két vezető megállapodott egy részleges tűzszünetben, miszerint Kijev és Moszkva 30 napig nem támadja egymás energetikai infrastruktúráját. A hadban álló felek már az első éjszaka tüzet nyitottak, majd egymást vádolták a szabályok megszegésével.

Az orosz külügyminisztérium szombaton egy közleményben figyelmeztette Ukrajnát. Moszkva azzal vádolja Kijevet, hogy szándékosan alkalmaznak provokációt, hogy akadályozzák a tárgyalási folyamatokat.„Ahogyan 2022-ben is, most ismét provokációkat alkalmaznak, hogy megakadályozzák a tárgyalási folyamatot. a figyelmeztetésünk egyértelmű: ha a kijevi rezsim továbbra is folytatja a destruktív irányvonalat, az Orosz Föderáció fenntartja a jogot arra, hogy válaszlépéseket tegyen, beleértve a szimmetrikus válaszokat is.” – ismertette a Reuters.

Keith Kellog, az amerikai elnök ukrajnai és oroszországi különmegbízottja szerint Donald Trump célul tűzte ki, hogy a beiktatása után száz napon belül lezárja a csaknem három éve tartó orosz–ukrán háborút. A tervek szerint így Vlagyimir Putyin orosz elnöknek és Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek április végéig kellene közös nevezőre kellene jutnia.

Oroszország dróntámadást mért Kijevre 2025. március 23-án.