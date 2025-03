Szlovákiában is felütötte fejét a ragadós száj- és körömfájás, a Csallóközben három kilométeres körzetben ölik le az állatokat

A márciusi magyarországi fertőzés után Szlovákiában is megjelent a ragadós száj- és körömfájás betegség. A fertőzés miatt a többségében magyarlakta, határmenti csallóközi térségben ezért három kilométeres körzetben rendelték el az állattartó telepek állományának leölését. A leölt állatokat Zsolnára szállítják, ahol elégetik azokat, mivel a Csallóköz a nedves talaj miatt nem alkalmas az elhantolásukra.

Magyarország után Szlovákiában is megjelent a ragadós száj- és körömfájás betegség, emiatt a magyar határ menti csallóközi településeken több szarvasmarhatelepet felszámoltak és haszonállataikat leölték a hatóságok – írja az Index. A leölések helyszínén fertőtlenítő alagutakon kell áthaladnia a teherautóknak abból a célból, hogy így akadályozzák meg a vírus tovább terjedését. Emellett készenlétbe helyezték a szlovák hadsereg egységeit arra az esetre, ha segítséget kell nyújtani az állattetemek elszállításával.

Richard Takác földművelésügyi miniszter egy interjúban arról beszélt, az állattetemeket a zsolnai kafilériájába szállítják, ahol elégetik azokat. A miniszter szerint erre azért van szükség, mivel – szemben a magyarországi esettel – a csallóközi talaj a felszín alatti vizek magas szintje miatt erre nem alkalmas. „Tegnap este megjöttek a vakcinák Németországból, most már zajlik az oltás a farmokon, ahol igyekszünk a vírustöltetet csökkenteni a haszonállatoknál.”

„Pillanatnyilag zajlik Bakán az állatok leölése, ott több mint 1000 szarvasmarha található”

– mondta Richard Takác földművelésügyi miniszter.

Ahogy erről a hirado.hu is beszámolt, március 3-án felütötte fejét Magyarországon a ragadós száj- és körömfájás betegség. A fertőzést Győr-Moson-Sopron vármegyében, egy kisbajcsi állattartó telepen azonosították, ahonnan az 1400 szarvasmarhát számláló állatállományt el kellett szállítani és le kellett ölni. A fertőzés megjelenését követően Orbán Viktor miniszterelnök és Nagy István agrárminiszter is a helyszínen tartottak terepszemlét.

A ragadós száj- és körömfájás betegség miatt országszerte számos óvintézkedést kellett meghozni, több vadasparkot és állatkertet is be kellett zárni ideiglenesen. Nagy István miniszter ezzel egyidejűleg megnyugtatta a lakosságot: a Magyarországon forgalomba kerülő állati eredetű élelmiszerek teljesen biztonságosak és azok is maradnak a szigorú járványvédelmi intézkedéseknek köszönhetően.

Rusvai Miklós víruskutató a hirado.hu-nak a járvánnyal és annak hosszú távú hatásaival kapcsolatban úgy nyilatkozott, nem egyedi jelenség, hogy több évtized után újra felbukkant hazánkban egy vírus.

Kiemelt kép: Szarvasmarha a kisbajcsi állattartó telepen 2025. március 10-én, ahol felültötte fejét a ragadós száj- és körömfájás betegség (Fotó: Facebook/Orbán Viktor)