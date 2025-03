Egy 16 éves fiú is meghalt, amikor lövöldözés tört ki Új-Mexikóban

Hárman – egy 16 éves fiút és két 19 éves férfi – meghaltak, többen megsebesültek egy lövöldözésben az Egyesült Államokban, ami péntek este tört ki Új-Mexikóban. A sérültek 16 és 36 év közé tehetők, közölték a hatóságok.

Hárman, köztük egy 16 fiú is meghaltak, tizennégyen pedig megsebesültek abban a lövöldözésben, amely Új-Mexikóban tört ki péntek éjszaka – írja az NBC News. Mellette még két 19 éves férfi is életét veszítette a támadásban. A hatóságok egyelőre nem közöltek részleteket a támadással kapcsolatban, annyit azonban megerősítettek, hogy több szálon is halad a nyomozás.

A helyi rendőrség a lakosság segítségét kéri a lehetséges tettesek kézre kerítésével kapcsolatban, a nyomozásban a Szövetségi Nyomozó Ügynökség (FBI) mellett az új-mexikói rendőrség is részt vesz.

