Trump politikája miatt bojkottálja az Egyesült Államokat a magyar származású, világhírű zongoraművész

A 71 éves, világhírű zongoraművész, Schiff András elmondta, hogy különösen felzaklatták Donald Trump amerikai elnök figyelmeztetései Ukrajnával szemben, a Kanada, Grönland és Gáza kapcsán tett expanziós fenyegetései, valamint a német szélsőjobboldali politikusok iránti támogatása. Schiff, aki Budapesten született, zsidó családban, átélte a holokauszt borzalmait, és úgy érzi, hogy Trump tömeges kitoloncolásról szóló tervei kísértetiesen hasonlítanak a zsidók második világháborús üldözésére.

Schiff Andrást, akinek számos klasszikus lemezfelvétele van, a világ egyik legnagyobb élő zongoraművészeként tartják számon. A művész német–brit kettős állampolgár. II. Erzsébet királynő 2014-ben lovaggá ütötte. Az Egyesült Államokban már az 1970-es évek vége óta rendszeresen koncertezett, és hűséges rajongótábort épített ki.

„Olyan mértékű csúfságot hozott a világba, amely korábban nem létezett. Egyszerűen képtelen vagyok ezzel azonosulni”

– fogalmazott Schiff egy telefonos interjúban Hongkongból, ahol jelenleg koncertezik. Mint mondta, úgy döntött, hogy lemondja a következő tavasszal esedékes koncertjeit a New York-i Filharmonikusokkal és a Philadelphia Orchestrával, valamint egy őszi szólóturnéját – amely a Carnegie Hallt is érintette volna – írja a The New York Times.

Az amerikai lap szerint Schiff – akit Bach és Mozart zenéjének tolmácsolásáért is tisztelnek – nem az első művész, aki Trump politikája miatt bojkottálja az Egyesült Államokat. Egy hónappal korábban a német hegedűművész, Christian Tetzlaff jelentette be, hogy többé nem lép fel az országban tiltakozásul Trump Oroszország iránti szimpátiája és más politikai állásfoglalásai ellen. Mint írták,

ez a kis, de egyre növekvő kulturális bojkotthullám szokatlan fordulatot jelent, hiszen korábban az amerikai művészek voltak azok, akik külföldi fellépéseiket mondták le háborúk, autokrácia és igazságtalanság elleni tiltakozásul.

Schiffet azonban nemcsak Trump politikája aggasztotta az utóbbi években. Megdöbbentette az amerikai baloldal egyes csoportjainak tevékenysége is, például az egyetemi beszédszabadság korlátozására tett kísérletek.

A döntését, hogy bojkottálja az Egyesült Államokat, néhány héttel azután hozta meg, hogy figyelemmel kísérte Trump második elnöki ciklusának alakulását. Schiff egyetértett azzal, hogy az ukrajnai háborút be kell fejezni, de Trump módszerei és stílusa teljesen elfogadhatatlannak tűnnek számára. Különösen felháborította, ahogyan Trump a februári ovális irodai találkozón bánt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.

A zongoraművész – bár nem gondolja, hogy bojkottja nagy hatással lesz –, mégis fontosnak tartja, hogy kiálljon a véleménye mellett. „Lehet, hogy csak egy csepp a tengerben; nem számítok arra, hogy sok zenész követni fog. De ez nem számít. A saját lelkiismeretem miatt teszem. A történelemben mindig választás előtt állunk: reagálunk vagy hallgatunk” – mondta.

Kiemelt kép: Schiff András magyar származású Kossuth-díjas zongoraművész a linzi konzervatóriumban (Fotó: MTVA/Gyűjtemény: Keleti Éva)