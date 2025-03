Szijjártó Péter: Brüsszel nem dönthet a fejünk felett

Brüsszel a héten ismét magasabb sebességfokozatba kapcsolt: mindenáron „be akarják nyomni” Ukrajnát az Európai Unióba, ráadásul gyorsan, közben a kárpátaljai magyarok jogait is simán beáldozzák – írta a külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a Facebook-oldalán.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, „Brüsszel nem dönthet a fejünk felett”, a kormány elindítja a szavazást, hogy a magyar emberek döntsenek Ukrajna uniós tagságáról. Kitért arra, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, európai parlamenti képviselő eddig még nem szólalt meg Ukrajna ügyében, most viszont igen, és – tette hozzá – az időzítés nem véletlen.

Úgy fogalmazott: „Eddig tartott a lapítás”, de most megérkezett az a bizonyos telefonhívás Manfred Webertől, az Európai Néppárt vezetőjétől. Brüsszelből minden bizonnyal parancsba adták, hogy Magyar Péternek bizonyítania kell, a magyarok akarják Ukrajna uniós tagságát – vélekedett Szijjártó Péter.

Hangsúlyozta: ez a megrendelés, ezt bármi áron – akár hamisítás árán is – teljesíteni kell, úgyhogy „már most borítékolhatjuk”, az aláírásgyűjtő akciójuknak ez lesz az eredménye. Ezért sem várja be a véleménynyilvánító szavazást, ahol mindenki, minden magyar ember szavazhat – tette hozzá.

Kiemelt kép: Szijjártó Péter sajtótájékoztatón a Külgazdasági és Külügyminisztériumban 2025. február 28-án. (Fotó: MTI/Purger Tamás)