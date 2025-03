Kiderült, miért zuhant le Alaszkában egy kisrepülőgép az előző hónapban

A Bering Air társaság Cessna Caravan típusú repülőgépén kilenc felnőtt utas és a pilóta tartózkodott, egyikük sem élte túl a február 6-án bekövetkezett tragédiát. A gép Unalakleetből Nome-ba tartott, a baleset után egy jégtáblán szétszóródott darabjait Nome-tól 355 kilométerre délkeletre fedezték fel – írja az MTI.

US investigators say Bering Air Cessna 208B Grand Caravan was half a ton overweight for icy conditions when it crashed in February, killing 10 people.

The single-engine turboprop was on a regularly scheduled afternoon flight between the community of Unalakleet and Nome, a trip… pic.twitter.com/OaDPgpU0mj

