Goebbels-hez hasonlította Dmitrij Medvegyev Németország leendő kancellárját

Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök, az orosz Biztonsági Tanács jelenlegi elnökhelyettese az X-en igen sarkos véleményt fogalmazott meg a leendő német kancellárról, miután Friedrich Merz a Bundestagban azt mondta, Vlagyimir Putyin egész Európa ellen folytat háborút – írta meg a Portfolió.

Future Chancellor Merz accuses Russia of waging war in Europe and targeting Germany with arson, contract killings & disinformation. You’re not in power yet but already lying like Goebbels. Nazi Germany attacked us like this from 1941-1945. We know how it ended. Bad start, Fritz!

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) March 20, 2025