Zsigmond Barna Pál: Nem áll érdekünkben Ukrajna uniós csatlakozása

Nekünk, magyaroknak nagyon sok érdekünket sérti, és világosan ki kell mondani, hogy nem áll érdekünkben Ukrajna uniós csatlakozása, de tulajdonképpen az Európai Uniónak sem – közölte az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára szerdán a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Zsigmond Barna Pál a csütörtökön kezdődő uniós csúcsértekezleten felmerülő kérdésekkel kapcsolatban beszélt arról, hogy Ukrajna vonatkozásában több téma is napirenden van, az egyik az ország csatlakozása, a másik a felfegyverkezés.

Ukrajna csatlakozását illetően úgy vélekedett: érdemi párbeszéd esetén sok kérdésben világosan látszana, hogy „az unió érdekeivel szembe megy Ukrajna csatlakozása”. Egy háborúban álló országról van szó, nem tudni, mekkora területen hányan laknak, nem voltak szabad választások, nincs ellenzéki sajtó, „a magyaroknak pedig különösen fáj, ahogy Ukrajna a kárpátaljai magyar közösséggel bánik” – mondta az államtitkár.

Jelezte, hogy az uniós csúcson a versenyképesség is téma lesz és emlékeztetett: a magyar elnökség alatt fogadták el a budapesti nyilatkozatot, amely arról szól, hogy az elhibázott szankciók miatt helyre kell állítani, növelni kell Európa versenyképességét. Véget kell vetni annak, hogy Európában fizetik az emberek és a cégek a legmagasabb energiaárat, és nagyon nagy bajban van az autóipar az erőltetett zöldátmenet miatt.

Zsigmond Barna Pál arról is beszélt, hogy a migráció ugyancsak napirenden szerepel:

A magyar kormány szerint a segítséget kell odavinni, ahol a baj van, „nem kell senkit beengedni, hanem Európán kívül kell elbírálni a kérelmeket, és csak az jöhet be, aki egyébként megfelel a feltételeknek”.

Ezzel szemben ma a kiutasított migránsok esetében csak 20 százalékban tudják végrehajtani a kiutasítási határozatokat, több merényletet is olyan ember követett el, akinek érvényes kiutasítási határozata volt, de nem tudták a hatóságok végrehajtani.

Az államtitkár ismét Ukrajnáról szólva azt mondta: elkezdődtek végre a béketárgyalások, most már ki merik mondani a béke szót, amelyet sokáig nem lehetett, de még stratégiát nem látunk Ukrajnával vagy Oroszországgal kapcsolatban. Senki nem foglalkozott azzal az elmúlt két-három évben, hogy milyen stratégiát kell kidolgozni Oroszország és Ukrajna vonatkozásában, milyen geopolitikai helyzetet, milyen politikai egyensúlyt képzelünk el.

A béketárgyalások Európa nélkül folytatódnak, holott ezek nemcsak Európa és Ukrajna jövőjét, hanem az egész világ jövőjét érintik.

Gondoljunk csak az energiaellátásra, Kína szerepére, az Egyesült Államok Európa-politikájára, tehát „nagyon fontos kérdések fognak eldőlni, és Európa nincs az asztalnál”, mert Európa nem képes a lényeggel foglalkozni, ezért vissza kell hozni a józanságot – hangsúlyozta a politikus.

„Mi, magyarok régóta mondjuk, hogy kell egy európai stratégia, kell egy stratégiai autonómia”, és ennek része kell legyen, hogy milyen politikát követünk Oroszországgal kapcsolatban és milyen víziónk van Ukrajna vonatkozásában. Látni kell a rengeteg kockázatot Ukrajna esetében: közegészségügyi, környezetszennyezési, mezőgazdasági kockázatot, de közbiztonságit is, a délszláv háború után is éveken keresztül fegyverek és csoportok özönlöttek be Európába, Magyarországra – jegyezte meg.

Zsigmond Barna Pál az M1 aktuális csatorna reggeli műsorában arra is kitért, hogy Európának erősíteni kell a védelmi együttműködését, a védelmi iparát, de ezek nemzeti hatáskörök, amelyekben együttműködésre van szükség. Ha Európa most a felfegyverkezési programjához hitelt venne fel, azzal „fiskális föderalizmust tesz lehetővé”, ami azt jelentené, hogy további nemzetállami hatásköröket vonna el Brüsszel. A magyaroknak kellene helytállni a hitelért, ezzel pedig kiszolgáltatottá tennénk Magyarország szuverenitását Brüsszelnek – vélekedett az államtitkár.

Kiemelt kép: Zsigmond Barna Pál, az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára napirend előtti felszólalásra válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén 2024. október 1 (Fotó: MTI/Kovács Attila)