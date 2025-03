Ukrán dróntámadás ért egy olajtárolót a Kaukázusban – közölték az oroszok

Az objektumon a munkát felfüggesztették, mintegy harminc ember evakuáltak. Az oltásra 105 ember és 45 műszaki eszközt mozgósítottak.

Ez azt követően történt, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök az amerikai hivatali partnerével kedden folytatott telefonbeszélgetés során támogatásáról biztosította Donald Trump elképzelését, miszerint az Oroszország és Ukrajna 30 napig kölcsönösen lemond az energetikai infrastruktúrára mérendő csapásokról, és erre parancsot is adott az orosz hadseregnek.

Ceasefire, what ceasefire? Russia kept pummeling Ukrainian cities overnight, hitting a hospital in Sumy among other targets. Ukraine struck a key Russian crude oil pipeline facility in northern Caucasus. Photo left — Ukrainian hospital. Video — the Kavkazskaya pumping facility. pic.twitter.com/oZpADfPA48

— Yaroslav Trofimov (@yarotrof) March 19, 2025