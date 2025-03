Stratégiai együttműködés kezdődik Magyarország és Vietnám között a nukleáris iparban

Stratégiai együttműködés indul Magyarország és Vietnám között a nukleáris ipar területén, hazánknak jelentős szerepet szánnak a délkelet-ázsiai ország nukleáris iparának fejlesztésében a technológia és a képzés terén – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Hanoiban.

A minisztérium MTI-nek eljuttatott közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be a vietnámi kollégájával, Bui Thanh Sonnal folytatott megbeszélése után, hogy az eddigi sikeres kétoldalú együttműködést új, stratégiai területre terjesztik ki, ugyanis a délkelet-ázsiai országban döntés született az atomenergia felhasználásáról, így megkezdődik a nukleáris iparnak a fejlesztése, amiben Magyarországnak is komoly szerepet szánnak a technológia és a képzés terén.

Rámutatott, hogy már korábban is számos leendő vietnámi nukleáris mérnök tanult hazánkban, de ezt a programot kibővítik, és így százával fognak érkezni a jövőbeli nukleáris szakemberek Magyarországra, hogy ott vegyenek részt képzésben és oktatásban.

Ezután hangsúlyozta, hogy Vietnám az elmúlt időszakban igen látványos gazdasági fejlődést produkált, a növekedés üteme gyakran kétszámjegyű, s alig tíz év alatt harmincmillió új munkahelyet teremtettek.

„És a két ország közötti problémamentes politikai kapcsolatrendszer alkalmat ad arra is, hogy a magyar vállalatok, a magyar gazdaság kivegye a maga részét a vietnami gazdaság sikeréből” – szögezte le.

Üdvözölte, hogy az utóbbi hónapokban ugrásszerű fejlődésnek indult a kétoldalú kereskedelem, tavaly ennek volumene 17 százalékkal nőtt, idén januárban pedig további 66 százalékkal, így összértéke az év végére reálisan meghaladhatja az egymilliárd dollárt.

Leszögezte, hogy ebben nagy szerepe van a Vietnámból Magyarországra irányuló, és hazánk gazdasága szempontjából igen fontos elektronikai szállításoknak, ugyanakkor a magyar cégek is jelentős sikereket értek el a vietnámi piacon, egyebek mellett az egészségipar, az élelmiszeripar és a hadiipar területén.

Példaként említette, hogy tizenkét repülőgépet szállított le a vietnámi légierőnek egy magyar tulajdonú gyártó, de kitért arra is, hogy a Richter és az Egis is fontos szereplővé vált az ország gyógyszeriparában, ahogy komoly lendületet kapott a magyar naposcsibék, borok és orvosi műszerek exportja is.

Szijjártó Péter bejelentette, hogy Magyarország konzuli képviseletet nyit Vietnám legdinamikusabban fejlődő részében, a legnagyobb kikötővárosnak számító Haiphongban, hogy hazánk ezáltal a legtöbbet profitálhassa az ország gazdasági fejlődéséből.

„A mai napon átadtam a megbízást a képviselet vezetőjének, akinek az lesz a feladata, hogy magyar vállalatok számára a lehető legtöbb segítséget nyújtsa annak érdekében, hogy Vietnám leggyorsabban fejlődő részén a legtöbb lehetőséget kapják akár exportra, akár beruházásokra” – tudatta.

A megbízásán átadásán közölte, hogy az együttműködésnek erős alapot ad a személyes jelenlét, ennek nincsen alternatívája, ezt sem a digitalizáció, sem a mesterséges intelligencia nem tudja kiváltani a kapcsolatépítésben.

„Így ahhoz, hogy sikeres, kölcsönösen előnyös kapcsolatot ki építsünk két ország között, ott is kell lenni személyesen. Ezért nyitottuk meg a főkonzulátusunkat Ho Si Minh-városban. Illetve ez az oka annak is, hogy úgy döntöttünk, Haiphongban is létrehozzuk a konzuli képviseletet” – mondta.

Majd hangsúlyozta, hogy Haiphong a jövőben nemcsak Vietnám, hanem az egész délkelet-ázsiai térség legfontosabb kikötőjévé fog válni.

A miniszter leszögezte, hogy Magyarország márpedig hisz az összeköttetésekben, nem érdekelt a világ ismételt blokkosodásában, inkább a konnektivitásra épülő globális együttműködés pártján áll.

Illetve a civilizált és hatékony kelet-nyugati együttműködés fontosságát is érintette, rámutatva, hogy a vállalatok mára egymásra vannak utalva, ezen kölcsönös függőségnek pedig a kereskedelem az alapja.

És szavai szerint ezért a Haiphongból induló szállítási útvonal egyre nagyobb jelentőséggel bír, az ottani jelenlét pedig segíteni fogja a magyar cégeket abban, hogy profitálhassanak a régió gazdaságának igen gyors növekedéséből.

„Így én a gazdasági, kereskedelmi és vállalkozások közötti kapcsolatok aktivizálását várom ezen konzuli képviselet megnyitásától Magyarország és Vietnám északi része között” – fogalmazott.

