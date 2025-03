Elevenen falt fel egy túrázót a Yellowstone Nemzeti Park egyik grizzly medvéje

A turistát egy több mint 100 kilogrammos grizzly medve falta fel, majd holttestét fenyőavarba rejtette – számolt be az esetről a Daily Star.

A hatóságok

A grizzly megölése közfelháborodást váltott ki, mivel a túrázó semmilyen óvintézkedést nem tett annak érdekében, hogy elkerüljön egy esetleges a támadást.

A Nemzeti Park egyébként rendszeresen figyelmezteti a látogatókat a felelősségteljes túrázásra.

It’s that time of year when bears are coming out of hibernation, and staff observed grizzly bear tracks in the northern part of the park on March 9. Carry bear spray & know how to use it. Stay alert & make noise to avoid surprises. https://t.co/rsr0dS6eHW pic.twitter.com/yEApxSrXSj

— Yellowstone National Park (@YellowstoneNPS) March 12, 2025