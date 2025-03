Trump megszüntette Joe Biden gyermekeinek titkosszolgálati védelmét

Az amerikai elnök döntéséről a saját közösségi média felületén számolt be, ahol felháborodásának adott hangot amiatt, hogy Hunter Biden Dél-Afrikába utazott, amelynek

biztosítására 18 ügynököt vezényeltek ki, mindezt az amerikai adófizetők pénzén.

Az elnök arra is kitért, hogy az Egyesült Államok éppen most szigorítja kapcsolatait Dél-Afrikával, hiszen nem tartják tiszteletben az emberi jogokat. Éppen ezért az országot levették a gazdasági és pénzügyi segítséget kapó államok listájáról is, valamint még a dél-afrikai nagykövetet is kiutasították az USA-ból.

Donald Trump posztjában kijelentette:

„Hunter Biden hosszú időn keresztül a Secret Service védelmét élvezte, mindezt az Egyesült Államok adófizetői pénzéből. Ezen a részlegen nem kevesebb, mint 18 ember van, ami nevetséges! Jelenleg éppen Dél-Afrikában nyaral, ahol az emberi jogokat erősen megkérdőjelezik, emiatt Dél-Afrikát levették a gazdasági és pénzügyi támogatásban részesülő országok listájáról. Tájékoztatjuk Önöket, hogy Hunter Biden állami védelmét azonnali hatállyal megvonjuk.. Ezen felül Ashley Biden, akinek 13 ügynöke van, szintén lekerül a listáról.”

Joe Biden egyik utolsó intézkedéseként júliusig hosszabbította meg gyermekeinek állami védelmét,

amelyre az USA szabályai szerint egyébként automatikusan nem lennének jogosultak. Az ország törvényei szerint ugyanis a távozó elnök és házastársa kap állami védelmet, felnőtt gyermekeik viszont nem.

A döntés vegyes visszhangot váltott ki az amerikai közvéleményben: míg egyesek szerint indokolt lépés volt a költségek csökkentése érdekében, mások politikai bosszúnak tartják Trump intézkedését.

Kiemelt kép: Donald Trump (Fotó: MTI/EPA/Getty Images pool/Win McNamee)