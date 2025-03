Tengerbe zuhant egy repülőgép 17 emberrel a fedélzetén Hondurasban

A hondurasi polgári légiközlekedési hatóság (Honduras Civil Aviation) megerősítette, hogy a baleset éjjel történt a Juan Manuel Gálvez Nemzetközi Repülőtéren. A fedélzeten 15 utas és a kétfős személyzet tartózkodott, akik közül hatan biztosan meghaltak, a többiek után még folyik a kutatás – számolt be róla a BBC.

A Jetstream 32 típusú repülőgép Roatánból indult La Ceiba felé, amely Honduras északi partvidékén található.

A hondurasi rendőrség közölte, hogy jelen voltak a helyszínen, és próbálták kimenteni a baleset érintettjeit.

Six killed after LANHSA Jetstream 31 plunges into the sea on departure from Juan Manuel Galvez Airport in Roatán, Honduras.

The aircraft, operated by the Honduran carrier Lanhsa, was carrying 17 passengers, including three crew members.

Roatan fire chief Wilmer Guerrero told… pic.twitter.com/uVlZ5WyQM4

