Nagyszabású légicsapásokat mért Izrael a Gázai övezetre, kétszáz felett a halottak száma

Mintegy két hónappal az Izrael és a Hamász közötti tűzszünet életbe lépése után Izrael számos célpontot támadott a Gázai övezetben. A gázai egészségügyi minisztérium jelentése szerint legkevesebb kétszázharminc ember vesztette életét, közülük százheten az övezet déli részén – írta az MTI.

A miniszterelnöki hivatal közleménye szerint Benjámin Netanjahu miniszterelnök és Jiszrael Kac védelmi miniszter arra utasította az IDF-et, hogy határozottan lépjen fel a Hamász terrorszervezet ellen a Gázai övezetben.

Israel bombed the tents of the displaced in Khan Yunis.

They are back to killing kids and families in tents again, after Trump sent 3 F-35 to Israel. pic.twitter.com/770CFP0XFg

— Bassem Youssef Commentary (@bassem_youssef9) March 18, 2025