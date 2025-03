Elhunyt 105 éves korában az angliai csata utolsó brit harci pilótája

A német légierő 1940 nyarán és őszén kíméletlen hadjáratot folytatott először az RAF angliai támaszpontjai, majd az angol nagyvárosok, köztük London ellen, de a nem várt ellenállás és a légierő, a Luftwaffe súlyos veszteségei miatt Németországnak nem sikerült a Nagy-Britannia ellen tervezett invázióhoz szükséges döntő légi fölényt kiharcolnia – írta az MTI.

It is with great sadness we announce the passing of John ‘Paddy’ Hemingway DFC – Last of ‘The Few’. We reflect not only on his sacrifices, but the sacrifices of all those who served & fought in WWII.

Paddy, thank you for your service.

Per Ardua ad Astrahttps://t.co/ijgtRpgFTm pic.twitter.com/0zebzgmf65

