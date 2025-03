Amerikai hajókat lőttek a húszik a Vörös-tengeren, folytatják támadásaikat a Gázai övezet elleni izraeli csapások miatt

A húszik közleményt adtak ki, és ebben azt állították, hogy két cirkálórakétával és két drónnal támadták a Harry Truman amerikai repülőgép-hordozót a Vörös-tengeren, valamint cirkálórakétával egy amerikai rombolót – számolt be róla az MTI.

Ezek előzménye, hogy az Egyesült Államok szombaton légicsapásokat hajtott végre ellenük Jemenben a szárazföldön, mert más hajókat is támadtak ismét a Vörös-tengeren.

#BREAKING

A US warship was hit by the Houthis in the Red Sea. Hundreds of soldiers face death.

You came to prevent World War 3..

When you destroy the world, you will have prevented the war…

Look at the state of the man who came to end the war…

The seas are overflowing… pic.twitter.com/2GiW4RhTDB

— ‎אֶ Olgun YILMAZ ‎אֶ (@olgunworld) March 18, 2025