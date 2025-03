Kórházba kerülése óta most először jelent meg fotó Ferenc pápáról

A Szentszéki Sajtóiroda közzétett egy képet, amelyen Ferenc pápa imádkozik a ma reggeli szentségimádás után. Ez az első kép, amelyet a pápa február 14-i kórházba kerülése óta közzétettek.

Betegsége óta több tájékoztatás is érkezett az egyházfő aktuális állapotáról. Szombaton a Vatican News arról számolt be, hogy Ferenc pápa egészségügyi állapotában nincs jelentős változás, jelenleg is stabil. Hozzátették, a pápa felépülése folyamatosan halad, azonban még időre van szükség a tartós javuláshoz.

Vasárnap Ferenc pápa a Gemelli-klinikáról küldött üzenetében hangsúlyozta, hogy a próbatétel időszakát éli meg, és gondolataiban közel van mindazokhoz, akik szintén betegek, és most „ugyanúgy törékenyek, mint én”.

„Testünk gyenge, de így sem akadályozhatja meg semmi, hogy imádkozzunk, felajánljuk magunkat, tegyünk egymásért a hittől kísérve, a remény fénylő jeleiként” – írta.

A Vatican News közlése szerint, az ima Ferenc pápa mindennapi rutinjának része, akárcsak a pihenés és a gyógyszeres, légzőszervi és fizioterápiás kezelések, amelyek tovább folytatódnak. A Szentszék Sajtóirodája szerint a pápa különösen a fizioterápiás kezelésekből profitált. Vasárnap nem fogadott látogatókat, de néhány hivatalos teendőjével tudott foglalkozni.

Február 14-i kórházba kerülése óta most először tettek közzé képet Ferenc pápáról. A fotón tolószékben ülve látható, reverendát és stólát viselve, amint imádkozik a szentmise koncelebrálása után. Tekintete a kórház tizedik emeletén található kápolna oltárán lévő feszületre szegeződik, ahol nap mint nap imádkozik, mióta egészségi állapota ezt lehetővé teszi.