Szörnyű tragédia a diszkóban: legalább ötvenen haltak meg az észak-macedóniai tűzben

A tűz körülbelül 02:30-kor kezdődött a Kocani városában található Pulse klubban, amely körülbelül 100 kilométerre helyezkedik el a fővárostól, Szkopjétól. A közösségi médiára feltöltött felvételeken látható, ahogy az épület lángokban áll – írta a BBC.

Azt írják, hogy akár 1500-an is részt vehettek a DNK nevű hip-hop duó koncertjén, amely népszerű az országban.

Pance Toskovski belügyminiszter szerint az első jelentések szerint a tűz pirotechnikai eszközök okozta szikrákból indult.

BREAKING: Fire breaks out at nightclub in Kocani, North Macedonia, killing at least 50 people. pic.twitter.com/zQ55FBINPA

