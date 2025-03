Egyszerre több tornádó is lecsapott az Egyesült Államokra, több mint harminc ember meghalt

Halálos tornádók söpörtek végig több délkeleti államon, autókat borítva fel és házakat rombolva le, Kansasban legalább nyolc ember halt meg, miután egy porvihar következtében több mint 55 jármű ütközött össze.– írta a BBC.

Lightning illuminates this nighttime tornado ripping through Villa Ridge, Missouri #tornado | #mowx 📍 pic.twitter.com/BKd4wPrGlX

Villa Ridge, Missouri, a tornado caused significant damage, with a loud roar and numerous power flashes. Several semi-trucks were flipped, and various structures were damaged.

Több mint 250 000 ingatlan maradt áram nélkül hét államban vasárnap reggelig, egy követéses adatbázis szerint, további súlyos időjárásra lehet számítani a régióban, további tornádófigyelmeztetéseket adtak ki.

A Mississippiben történtek következtében a kormányzó, hat halálesetet jelentett, miközben több tornádó is végig söpört az államon. További villámárvíz és árvizek veszélyére is figyelmeztettek.

A meteorológiai ügynökség azt mondta:

A NWS adatai szerint Tennessee-ben 97 km/h (60 mph) sebességű szélfúvásokat mértek. Missouri rendkívüli helyzeteket kezelő ügynöksége azt mondta, hogy az első jelentések szerint 19 tornádó 25 megyét sújtott eddig.

Az egyik tornádó áldozata, aki Missouri-ban vesztette életét, háza teljesen szétrombolódott.

– mondta Jim Akers, Butler megyei koroner a CBS News-nak, miközben a mentők a helyszínen dolgoztak.

Arkansast három halott és 29 sérült érte, ami miatt rendkívüli állapotot hirdetettek ki. A pusztító viharok több mint 100 erdőtüzet okoztak több középnyugati államban, és több félpótkocsit is felborítottak.

Powerful tornadoes and storms hit the southern and Midwest US, leaving at least 16 dead – NBC News

Severe weather battered Arkansas, Illinois, Indiana, Kentucky, Mississippi, Missouri, and Texas, with 138 million people at risk. Homes were destroyed, and over 300,000 customers… pic.twitter.com/uLGo3l8fJ9

