Újabb szankciókat vezethet be a G7 Oroszországgal szemben, ha Moszkva nem támogatja a tűzszünetet

Megerősítette Ukrajna területi épsége iránti „megingathatatlan” elkötelezettségét a legfejlettebb ipari országokat tömörítő G7 az országcsoport külügyminisztereinek a kanadai Charlevoix-ban tartott találkozójának pénteki zárónapján kiadott állásfoglalásában – számolt be az MTI.

A zárónyilatkozat egyben újabb szankciókat is kilátásba helyez Oroszországgal szemben, amennyiben Moszkva nem támogatná a tűzszünetet Ukrajnával.

A dokumentum aláírói ezen felül „hiteles biztonsági intézkedéseket” követelnek, hogy Ukrajnát megvédhessék egy esetleges újabb agressziótól.

Mélanie Joly kanadai külügyminiszter szerint

a G7 külügyminiszterei támogatják a 30 napos ukrajnai tűzszünetre vonatkozó amerikai javaslatot.

„A G7 külügyminiszterei támogatják az amerikai javaslatot (…) most az orosz reakciót várjuk” – mondta Joly újságíróknak hozzátéve, hogy a labda most az orosz térfélen pattog. Kijelentette továbbá azt is, hogy a Hetek „erős egységet” mutattak, ami Ukrajnát illeti.

Kiemelt kép: Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője, Ivaja Takesi japán, David Lammy brit, Jean-Noël Barrot francia, Mélanie Joly kanadai, Marco Rubio amerikai, Annalena Baerbock német és Antonio Tajani olasz külügyminiszter csoportkép készítésén vesz részt a világ hét iparilag legfejlettebb államát tömörítő csoport, a G7 külügyminisztereinek találkozóján Charlevoix-ban 2025. március 13-án. (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Alessandro Di Meo)