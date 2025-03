Megdöbbentő gyilkosság: élő adásban késeltek halálra egy influenszert

Élő adásban késeltek halálra egy 22 éves japán lányt, Szató Airit Tokióban. A rendőrség elfogta a gyilkost, aki a feltételezések szerint a nő egyik követője volt, és a felvételen látható épületek alapján találta meg az élő videót közlő influenszert.

Az élő videóban a fiatal lány egyszer csak felkiáltott, hogy „Segítség!”, amelyet követően a felvétel elsötétült, de nem állt le. Később a nézők a mentőautók szirénájának hangját is hallhatták. A nézők értetlenkedő és aggódó reakciókat posztoltak kommentben, köztük olyan üzeneteket, hogy „Hová tűnt?” vagy „Valaki segítsen!” – foglalta össze a történteket a The New York Times. Mint a lap írta,

bár a mentők megpróbálták újraéleszteni, Sato Airi a kórházba szállítás után meghalt.

A gyilkosság még kedden történt, Tokió egy olyan negyedében, amelyet az egyetemi hallgatók kedvelnek. A tokiói rendőrség szerdán közölte, hogy a bűncselekmény elkövetésével a 42 éves Takano Kendzsit gyanúsítják.

A rendőrség szerint a támadó egy vadászkéssel szúrta meg a fején, a nyakán és felsőtestén a 22 éves lányt, miközben Szató Airi egy forgalmas utcán állt, és a mobiltelefonja kamerájába nézett.

A férfit még az helyszínen elfogták, és beismerte a bűncselekmény elkövetését – bár azt állította, hogy nem akarta megölni a fiatalt lányt.

A rendőrök azt is közölték, hogy a jelek szerint nem spontán támadás történt. Azt mondták, hogy a férfi követője volt az áldozatnak, és azt is állította, hogy egyszer kölcsönadott egy nagyobb összeget a fiatal lánynak, aki soha nem fizette vissza azt a pénzt. A rendőrség szerint ez lehetett a gyilkosság indítéka (bár azt egyelőre nem sikerült bizonyítani, hogy a férfi állítása igaz, és valóban pénzt adott-e a lánynak).

Szató Airi a WhoWatch nevű streaming-alkalmazáson tette közzé a felvételt: az applikáción gyakran tett közzé olyan videókat, amelyekben egyes városrészeket járt be, vagy más influenszerekkel találkozott. Bár a keddi élő videónál a fiatal lány nem jelentette be, hogy honnan fog bejelentkezni, a férfi valószínűleg a háttérben látható épületek alapján találta őt meg az utcán. A gyilkosságról több másik felvétel is napvilágot látott az interneten, mivel a járókelők fotókat tettek közzé a közösségi médiában az utcán fekvő és vérző lányról.

Mint a The New York Times írta, Tokió rendezett és tiszta utcáin továbbra is ritkák az erőszakos bűncselekmények – bár sokan már régóta tartanak attól, hogy a növekvő egyenlőtlenségek, a stagnáló bérek és – újabban – az emelkedő árak miatt Japán társadalmi kohéziója megroppan. Ugyanakkor hozzátették azt is:

Nem ez az első gyilkosság egy influenszernő ellen Japánban.

Két évvel ezelőtt egy tokiói külváros bírósága 17 év börtönbüntetésre ítélt egy 26 éves férfit egy 33 éves influenszer halálos késeléséért. A gyilkosság indítéka az volt, hogy nem sokkal korábban szakítottak.

