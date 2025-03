Magyar Péter szerint a Fidesz hamisította a nevét a botrányt okozó EP-határozatra – volt és jelenlegi képviselők szerint ez képtelenség

Egy jelenlegi és egy korábbi EP-képviselőt is megkérdeztünk arról, hogy mit gondolnak Magyar Péter aláírásügyéről, vagyis arról, hogy a Tisza Párt elnökének szignója felkerült egy európai parlamenti határozatra, majd később letagadta, hogy aláírta volna a dokumentumot. Bár nézőpontjuk közt voltak különbségek, mindketten úgy látták: az irreális, amit Magyar Péter állít, vagyis hogy a Fidesz hamisította volna meg a dokumentumot.

Mint előzőleg írtuk, Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője az elsők közt számolt be arról szerdán, hogy mások mellett Magyar Péter is aláírt egy olyan határozatot, amelyben egyebek mellett arról írtak, hogy több fegyvert és lőszert kell küldeni Ukrajnának. Magyar Péter nem sokkal később azt állította, hogy nem írta alá a dokumentumot, majd rögtön azzal vádolta meg a Fidesz képviselőit, hogy ők hamisították oda az aláírását. Az EP ülésén Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke mindeközben azt közölte, hogy egy szerkesztési hiba miatt került fel Magyar Péter neve a dokumentumra.

Nem sokkal később Dömötör Csaba azt állította, hogy Magyar Péter hazudik az ügyben, és azt is hozzátette, hogy a Tisza Párt vezetője meg is fenyegette őket a parlament épületének folyosóján az állítólagos hamisítás miatt. 48 perc című műsorunkban csütörtök este Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője is reagált az ügyre, mondván: a Tisza Párt elnöke hiába csinál úgy, mintha valójában nem is támogatta volna a javaslatot, és csak véletlenül került volna a neve a nyilatkozatra, ugyanis a lényeg az, hogy Magyar Péterék uniós pártcsaládja nyújtotta be és fogadta el az előterjesztést.

Azzal kapcsolatban, hogy miként kerülhetett fel Magyar Péter aláírása a dokumentumra, és miként lehet értelmezni az egész folyamatot, amely szerda óta lezajlott, egy jelenlegi és korábbi EP-képviselőt is megkérdeztünk: Hölvényi Györgyöt, a KDNP EP-képviselőjét, valamint Szent-Iványi Istvánt, az SZDSZ egykori európai parlamenti képviselőjét.

Hölvényi György: Erre az ügyre Magyar Péternek kell magyarázatot adnia

A KDNP-s politikus pénteken egy hosszú Facebook-posztban már kifejtette véleményét az ügyről. Abban a bejegyzésben azt írta: „A hét kellemetlen közjátékaként Magyar Péter a plenáris ülésen kezdett politikai ámokfutásba. Egyszerűen tragikus, hogy több mint hétszáz képviselő előtt próbálta letagadni, hogy az ő aláírásával nyújtották be az Ukrajnának mindent is odaadó határozati javaslatot. Nem a valóság az ellenség, Péter.”

Az EP-képviselőt a bejegyzés közzététele után kérdeztük meg telefonon arról, hogy szerinte mi történhetett valójában. Hölvényi György röviden kiegészítette a leírtakat, és elmondta: azt még nem lehet tudni, hogy az aláírás pontosan hogyan került a dokumentumra, de akármi is történt, Magyar Péter az, akinek tisztáznia kellene a helyzetet.

„Mindenképp egy érdemi magyarázattal tartozik” – fogalmazott Hölvényi György, hozzátéve: egyszerűen nem életszerű az az állítás, hogy a Fidesz valamilyen úton-módon ráhamisíthatta volna Magyar Péter aláírását arra a dokumentumra.

„Ilyen nincs”

– nyilatkozta lapunknak az EP-képviselő, miközben arra is utalt: sokkal elképzelhetőbbnek tartja, hogy hiba történhetett Magyar Péterék oldalán, és így került oda az aláírása.

Szent-Iványi István: Az nemegyszer előfordult, hogy egy asszisztens hibázott, de olyan még nem volt, hogy bárki is hamisítani tudott volna egy aláírást

A korábbi EP-képviselő a hirado.hu-nak azt mondta az ügyről: egyelőre nem világos, hogy mi történhetett, de „az Európai Parlament elnöke, Roberta Metsola azt állítja, hogy tévedés történt. Én azt gondolom, hogy ezt érdemes elfogadni, tehát nem hiszem, hogy a levegőbe beszélne”.

A Tisza Párt elnökének állításával kapcsolatban elmondta: ő maga nem emlékszik olyan esetre, hogy valakinek az aláírását ráhamisították volna egy ilyen dokumentumra. De egy másik lehetőséget elképzelhetőnek tart azzal kapcsolatban, hogy miként kerülhetett oda Magyar Péter szignója.

„Az például előfordulhat, hogy az asszisztens azt gondolja, hogy a főnöke egyetért a szóban forgó határozattal, és ráírja a nevét. Aztán pedig kiderül, hogy nem így van. Az ilyesmi megesik. De azt, hogy külső erők hamisították volna rá, azt én nem tartom valószínűnek”

– fogalmazott Szent-Iványi István.

Hozzáfűzte: elképzelhetőnek tartja, hogy személyesen Magyar Pétert nem tudták elérni akkor, amikor dönteni kellett erről a határozatról, ezért helyette valaki más mondta ki a Tisza Párton belül azt, hogy a dokumentum rendben van, rákerülhet a szignó. Az egykori EP-képviselő szerint ilyesmire látott már példát az uniós parlamenten belül, de arra még nem volt példa, hogy ebből botrány lett volna.

„Volt olyan eset, amikor nem tudták elérni a képviselőt, és ráírták a nevét, de a képviselő nem csinált ebből ügyet, nem volt probléma belőle. Tehát ilyesmi előfordul, hogy gyorsan végigkérdezik a titkárságokat, de nem tudják elérni feltétlenül a képviselőket. A titkárság meg jó esetben azt képviseli, amit a képviselő. De elképzelhető, hogy a titkárság azt mondja, hogy igen, rendben van, rákerülhet a neve, közben pedig a képviselő nem ért ezzel egyet” – vázolta Szent-Iványi István.

Hozzáfűzte még: „Azt, hogy valaki kívülről, furmányos módon ráírta, hogy a Fidesz írta rá, azt én megmondom őszintén, nem tartom elképzelhetőnek. Különösen az Európai Parlamentben, ahol a Fidesz egyáltalán nem tud hozzáférni semmilyen komoly dologhoz, mert hát ott ők eléggé ki vannak közösítve mindenből.”

„Szóval nem látom, hogy hol tudnának belenyúlni a folyamatba. Szerintem sehol. Én azt tudom elképzelni, hogy egy asszisztens túlbuzgó volt, és nem egyeztetett. Ez elképzelhető”

– összegzett a politikus.

Szent-Iványi István emellett azt is megjegyezte: szerinte ez az egész ügy nem bír akkora jelentőséggel. „Én magát a határozatot, amit elfogadtak, nem tartom rossznak, sőt, abszolút támogathatónak tartom. Ha Magyar Péter nem támogatja, az az ő dolga, de én nem érzem úgy, hogy abban bármi olyasmi lenne, ami nem támogatható” – fogalmazott, hozzátéve:

„Hogyha ő nem ért egyet ezzel, akkor én meg vele nem értek egyet, mert szerintem a határozat az teljesen rendben van.”

„Persze, a határozat ellentétes a magyar kormány álláspontjával, de az európai országok túlnyomó többségének is ellentétes az álláspontja, és senkinek sem kötelező a magyar kormány álláspontját képviselni – akkor sem, ha magyar. És ez így rendben is van. A plurális társadalomban sokféle vélemény létezik. Tehát én ezt nem tartom olyan botrányosnak, nem valami szégyenletes dolgot írt alá – ha aláírta –, hanem egy olyan határozatot, amely a túlnyomó többség véleményét képviselte az Európai Parlamentben. Szerintem az ügy nem olyan jelentős. Az persze igen, hogyha kiderül, hogy valaki ráhamisította az aláírást” – összegezte véleményét Szent-Iványi István (hasonló állásponton volt egyébként a Tisza Párt pécsi szervezete is, amely szerdán még támogatólag írt arról, hogy Magyar Péter aláírása ott van a határozaton – bár később törölték a szóban forgó posztot).

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt EP-képviselője érkezik a párt sajtótájékoztatójára Strasbourgban a júniusi választások eredményeképpen létrejövő Európai Parlament (EP) alakuló ülésének napján, 2024. július 16-án (Fotó: MTI/Purger Tamás)