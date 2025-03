Sztrájkolók rohanták meg Donald Trump New York-i toronyházát, legalább száz embert őrizetbe került

A demonstráció mögött a Jewish Voice for Peace nevű palesztinbarát zsidó szervezet állt, amely élőben közvetítette az eseményt. A tüntetésen több száz tüntető zsúfolódott be az épület előcsarnokába, „Szabad Mahmoud, szabad Palesztina” és hasonló feliratú táblákat tartva. A tüntetők piros pólót viseltek, amelyeken az állt: „Ne fegyverezzétek fel Izraelt” és hogy „Ne a mi nevünkben” – számolt be róla az NBC News.

birtokháborítás, a kormányzati ügyvitel akadályozása és a letartóztatásnak való ellenszegülés miatt. Sérülés vagy anyagi kár nem történt.

A letartóztatottakat fehér műanyag bilinccsel hátrakötött kézzel kísérték a rendőrségi járművekhez. Miközben kivezették őket az épületből, azt skandálták: „Szabad Mahmoud!” és „Szabad Palesztina!” Néhány járókelő támogatta őket, mások bosszankodtak a forgalom akadályozása miatt.

Ahogyan arról korábban a hirado.hu is beszámolt, Mahmoud Khalil – egy 30 éves, Columbia Egyetemen végzett zöldkártyás bevándorló – egy louisianai bevándorlási fogdában van őrizetben.

Ügyvédje szerint az ICE azzal indokolta letartóztatását, hogy visszavonják a diákvízumát. Khalil felesége – aki nyolc hónapos várandós – elmondta, hogy a hatóságok nem mutattak fel elfogatóparancsot, és hogy az eset traumatizáló volt.

