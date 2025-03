Andrzej Duda: Lengyelország készen áll nukleáris fegyverzet befogadására

A lengyel elnök szerint nem újkeletű az a felvetés, hogy az Egyesült Államoknak nukleáris fegyvereket kellene telepítenie Lengyelországba – derül ki az MTI tudósításából.

Andrzej Duda a BBC brit közszolgálati médiatársaság hírtelevíziójának adott, pénteken műsorra tűzött interjúban kijelentette: a kérdés nagyon hosszú ideje napirenden van, Varsó erről már több korábbi amerikai kormánnyal is tárgyalt.

Duda a Financial Timesnak adott előző napi nyilatkozatában is

szorgalmazta, hogy az Egyesült Államok telepítsen nukleáris fegyvereket Lengyelországba.

„Az idő még csak nem is most jött el erre, nagyobb biztonságot jelentene, ha ezek a fegyverek már most itt lennének”– fogalmazott a lengyel államfő a londoni üzleti napilapnak nyilatkozva.

A pénteki BBC-interjúban Andrzej Duda kijelentette: Lengyelországot érdekli Emmanuel Macron francia elnök minapi javaslata is, amely szerint

a francia nukleáris védőernyőt ki lehetne terjeszteni az európai szövetségesek területe fölé.

A lengyel államfő szerint Lengyelország számára a nukleáris védelem bármilyen formája hasznos. Lengyelország hosszú évek óta szorgalmazza a nukleáris védőkapacitás megosztását, de erről eddig nem született döntés – tette hozzá.

Arra a felvetésre, hogy Oroszország nem tekintené-e komoly provokációnak nukleáris fegyverek megjelenését Lengyelországban, Andrzej Duda kijelentette:

a nukleáris fegyverek nem támadó, hanem védelmi eszközök,

amelyeket elsődlegesen éppen a nukleáris támadások elleni védelemre fejlesztettek ki.

Hozzátette: Oroszország sem kérdezett senkit, amikor nukleáris fegyvereket telepített Fehéroroszország területére.

A lengyel államfő szerint a NATO-nak védelmi stratégia kidolgozásával kell válaszolnia Oroszország lépéseire, és e válaszintézkedések keretében nukleáris fegyvereket kell telepítenie a szövetség tagországainak területére.

Lengyelország készen áll nukleáris fegyverzet befogadására

– mondta Andrzej Duda a pénteki BBC-interjúban.

Arra a felvetésre, hogy Donald Trump amerikai elnök és tanácsadói mintha megkérdőjelezték volna egyes nyilatkozataikban elkötelezettségüket a NATO-szerződés ötödik cikkelye mellett, amely az atlanti szövetség tagállamainak kollektív védelméről szól, a lengyel államfő úgy válaszolt: „van bizonyos mértékű logika” Trump azon érvelésében, hogy miért az amerikai adófizetők állják az olyan NATO-tagországok védelmének költségeit, amelyek nem költenek saját biztonságukra.

Andrzej Duda szerint ugyanakkor ez elsősorban tárgyalási taktika, „egyfajta figyelmeztetés” Trump részéről, amely arra szolgál, hogy az amerikai elnök világossá tegye álláspontját.

Kiemelt kép: Andrzej Duda lengyel államfő nyilatkozik a varsói nemzetközi repülőtéren 2025. február 9-én. (Fotó: MTI/EPA/PAP/Marcin Obara)