Hosszú küzdelem után végleg csődbe ment Európa legnagyobb akkumulátorgyártója

A svéd elektromos járművek akkumulátorcelláit gyártó Northvolt szerdán bejelentette, hogy csődöt jelentett Svédországban, ezzel pedig véget ért Európa legnagyobb reménye, hogy versenytársat fejlesszen a vezető ázsiai akkumulátorgyártók, köztük a CATL és a BYD számára.

A Northvolt tavaly novemberben kért csődvédelmet, mivel a készpénzállománya egyre fogyatkozott, és megpróbált olyan forrásokat szerezni, amelyek lehetővé tennék számára, hogy megoldja az észak-svédországi zászlóshajó üzemében a termelés növelésével kapcsolatos állandó problémákat. „A vállalat nem tudta biztosítani a szükséges pénzügyi feltételeket ahhoz, hogy a jelenlegi formájában tovább működjön” – közölte a cég, amely több mint 5 000 alkalmazottat foglalkoztatott.

A svéd Dagens Nyheter napilap kedden arról számolt be, hogy a Northvolt a csőd bejelentésének küszöbén áll, és a vezetőség szerdán dönthet a kérdésről.

Az idei január végén a vállalat adóssága több mint 8 milliárd dollár volt, amelyet a csődeljárás keretében kilenc Northvolt által érintett cég halmozott fel, a korábban közzétett dokumentumok szerint

– írja a Reuters.

„A svéd bíróság által kinevezett ügyvéd most felügyeli az eljárást, beleértve az üzletág és az eszközök értékesítését és a fennálló kötelezettségek rendezését” – tette hozzá a vállalat.

Európa abban reménykedett, hogy a Northvolt csökkenti a nyugati autógyártók függőségét a kínai versenytársaktól, például a CATL-től és a BYD-től. 2023-ban, ahogy arról be is számolt a hirado.hu, a vállalat még szeretett volna építeni két akkumulátorgyártó üzemet is Európában.

Kapcsolódó tartalom

A cég, amelynek mottója „tegyük a kőolajat történelemmé”, 2016-os alapítása óta több mint 10 milliárd dollárnyi tőke-, adósság- és állami finanszírozást kapott. A legnagyobb tulajdonosok között a 21 százalékos részesedéssel rendelkező Volkswagen és a 19 százalékos Goldman Sachs szerepel.

A Northvolt tavaly januárban 5 milliárd dolláros zöld hitelmegállapodást kötött egy hitelezői csoporttal, amely a gyár nagyobb bővítésére lett volna használható, de a finanszírozást később törölték, mivel a cég problémái tovább súlyosbodtak.

A BMW német autógyártó tavaly júniusban lemondott egy 2 milliárd dolláros megrendelést, mivel az akkumulátorgyártó nem teljesítette a 2020-ban aláírt, akkumulátorcellákra vonatkozó hosszú távú szállítási szerződést.

A Northvolt korábbi vezérigazgatója, Peter Carlsson, aki a novemberi csődvédelem kérvényét követően lemondott, akkor azt nyilatkozta, hogy a cégnek 1,2 milliárd dollárra lenne szüksége az üzlet újbóli fellendítéséhez.

Kiemelt kép forrása: Getty Images