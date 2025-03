Hamarosan Budapestre látogat Benjámin Netanjahu

A tervezett látogatás pontos időpontja és célja egyelőre nem ismert, és Netanjahu hivatala sem kívánta kommentálni az értesüléseket – számolt be róla a 13-as kereskedelmi televízió honlapja.

Izraeli politikai vezető legutóbb februárban járt Magyarországon, Jichák Hercog izraeli államfő Budapesten, a Sándor-palotában tárgyalt Sulyok Tamás köztársasági elnökkel. Hercog háláját fejezte ki

míg Sulyok Tamás megerősítette hazánk elkötelezettségét Izrael mellett a nemzetközi színtéren.

Korábban beszámoltunk róla, hogy az izraeli kormánypárt, a jobboldali

így ez lett az első nem európai politikai szervezet, amely csatlakozhatott a blokkhoz.

We warmly welcome the @Likud_Party as an Observer Member.

Together, we will strengthen our bonds and promote our shared values of democracy, freedom, and cultural heritage. pic.twitter.com/BEVSIaZMmY

— Patriots.eu (@PatriotsEU) February 9, 2025