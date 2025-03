Több mint 30 ország katonai vezetői tárgyalnak Ukrajna jövőjéről Párizsban

Több mint 30 ország katonai tisztviselői vesznek részt a keddi párizsi tárgyalásokon, amelyek célja egy Ukrajnát védő nemzetközi biztonsági erő létrehozása – közölte hétfőn egy francia katonai tisztviselő. A tervezett nemzetközi erő célja elrettenteni Oroszországot egy esetleges tűzszünet utáni újabb támadástól Ukrajnában.

A keddi tárgyalások hosszú résztvevői listáján ázsiai és óceániai országok is szerepelnek, amelyek távolról csatlakoznak. A találkozó nemzetközi összetétele azt jelzi, hogy Franciaország és az Egyesült Királyság – amelyek együtt dolgoznak a terven – széles körben keresnek támogatókat egy olyan nemzetközi koalíció létrehozására, amely „képes és hajlandó” részt venni Ukrajna biztonságának garantálásában egy esetleges tűzszünet után.

Egy névtelenséget kérő francia katonai tisztviselő elmondta az Associated Pressnek, hogy a javaslat részleteit egyelőre titok övezi, de a párizsi megbeszéléseken szó lesz róla. A Franciaország és az Egyesült Királyság által kidolgozott terv célja, hogy biztosítsa Ukrajnát, és elrettentse Oroszországot egy újabb nagyszabású támadástól. Az elképzelés szerint az erő nehézfegyvereket és fegyverkészleteket is tartalmazna, amelyeket akár órákon vagy napokon belül be lehetne vetni, ha Oroszország megszegné a tűzszünetet és ismét támadást indítana.

A tárgyalások első részében a francia–brit tervet ismertetik a több mint 30 résztvevő ország katonai tisztviselőivel. A második részben „pontosabb és konkrétabb” megbeszélések következnek, ahol a résztvevők jelezhetik, hogyan és milyen formában tudnának hozzájárulni a tervezett biztonsági erőhöz.

„Nem arról van szó, hogy »erre van szükségünk«, hanem inkább arról, hogy »mit tudtok hozzátenni«?’” – mondta a francia tisztviselő. Hangsúlyozta azonban, hogy a végső döntést a részvételről politikai szinten, a kormányok vezetői fogják meghozni.

A párizsi tárgyalásokon részt vesz a NATO 32 tagállamának szinte minden hadseregvezetője vagy legalább a hadsereg képviselője – egyetlen kivétellel: az Egyesült Államokkal.

A tisztviselő elmondta, hogy az USA-t nem hívták meg, mert az európai országok azt akarják demonstrálni, hogy önállóan is képesek felelősséget vállalni Ukrajna biztonságáért egy esetleges tűzszünet után.

A találkozón részt vesz Írország és Ciprus vezérkari főnöke, valamint Ausztria egy képviselője is – amelyek, bár nem NATO-tagok, az Európai Unióhoz tartoznak. Ukrajnát egy katonai tisztviselő képviseli, aki egyben az ország biztonsági és védelmi tanácsának tagja is.

Kedden nemcsak Párizsban lesznek érdekes tárgyalások, hanem Szaúd-Arábiában is. Ezekről az alábbi cikkben írtunk bővebben.

Kiemelt kép: Ukrán nemzeti színekkel kivilágított párizsi Eiffel-torony, az Ukrajna elleni orosz háború kitörésének harmadik évfordulóján, 2025. február 24-én (Fotó: MTI/EPA/Yoan Valat)