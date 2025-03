Lángokba borult Kárpátalja, már a lakóházakat is fenyegeti a több járásban pusztító bozóttűz - VIDEÓ

Soha nem látott bozóttüzek pusztítanak Kárpátalja-szerte gondatlanságból elkövetett gyújtogatás következtében. Egyetlen nap alatt 103 tűzesetet regisztráltak 174 hektárnyi területen, ráadásul az idei évben már több incidens történt, mint 2024-ben összesen. A katasztrófavédelem munkatársai folyamatosan növelik a tűzoltásban részt vevő tartalékos csapatok számát.

Kárpátalja több járásában is soha nem látott, hatalmas kiterjedésű bozóttűz pusztít, amely már a lakóházakat és az erdőket is fenyegeti – számolt be róla az Ukrinform.

A kárpátaljai rendkívüli helyzetek állami szolgálatának (DSZNSZ) szóvivője, Natalija Batir elárulta, hogy 2024 márciusához képest a tüzesetek száma ötszörösére nőtt a régióban. Elmondása szerint a katasztrófavédelem helyi munkatársai még soha korábban nem szembesültek ekkora mértékű tűzzel.

„Az idei évben a kárpátaljai ökoszisztémákban keletkezett tűzesetek tömegesek és nagy kiterjedésűek – ilyen mértékű tüzekkel most szembesülünk először. Tavaly márciushoz képest a tüzesetek száma ötszörösére nőtt: 2024. március 11-ig 126 tűzesetet regisztráltak, míg 2025. március 11-ig már 633 incidenst észleltek az ökoszisztémákban”

– nyilatkozta a szóvivő.

A rendkívüli helyzetek szolgálatának adatai szerint csak az elmúlt nap folyamán 103 helyen regisztráltak tűzesetet 174 hektárnyi kiterjedésű területen. „És ez csak egyetlen napra szól. Ez ugyanannyi, mint amennyit a tavalyi évben összesen észleltek. Ez egy nagyon nagy szám” – tette hozzá Natalija Batir.

A katasztrófavédelem munkatársai folyamatosan növelik a tűzoltásban részt vevő tartalékos csapatok számát. Emellett feljelentést készítenek elő a gyújtogatók ellen, akiket az Ukrinform értesülései szerint már sikerült azonosítani a hatóságoknak.

A legtöbb tűzesetet a Huszti és a Munkácsi járásban regisztrálták 27, illetve 26 esetben. Nem sokkal marad el azonban az Ungvári járás sem 21 tűzesettel, majd a Técsői és a Beregszászi járás következik 15, illetve kilenc incidenssel. A jelentések szerint a legkevesebb bozóttüzet a Rahói járásban regisztrálták, ahol öt gyújtogatás történt. A tűz háromszor közelítette meg az erdőket, ráadásul a tűzoltóknak többször is alig sikerült elhárítaniuk a veszélyt, hogy a tűz ne érje el a lakóépületeket és az infrastruktúrát.

Felhívást tettek közzé

A kirívóan nagyszámú tűzesetet követően a a hatóság a lakossághoz fordult, és felhívta a figyelmet, hogy mekkora veszéllyel jár a száraz fű meggyújtása.

„Hogy lehet valaki olyan gondatlan és felelőtlen, hogy száraz füvet gyújt fel, veszélyeztetve ezzel emberek, állatok és az egész ökoszisztéma életét? Egyetlen nap alatt 103 tűzeset 174 hektáron nem csak baleset, hanem valódi bűncselekmény a természet ellen! Azok a gyújtogatók, akik ilyen meggondolatlan és veszélyes tetteket követnek el, nemcsak a földet pusztítják el, hanem minden élőlényt halálos veszélybe sodornak”

– közölték.

A katasztrófavédelem azt is hangsúlyozta, hogy a gyújtogatás nemcsak a természetre káros, hanem komoly veszélyt jelent az emberekre és a környezetre is.