Bedrogozva műtött egy sebész Pozsonyban

Egy plasztikai sebész kábítószer hatása alatt végzett műtétet a Pozsonyi Egyetemi Kórházban – írja az Új Szó. Az orvos furcsa viselkedése már a beavatkozás közben szemet szúrt kollégáinak, mivel mozdulatai koordinálatlannak tűntek. Végül egy másik sebész vette át tőle az operációt, amely során egy kisebb tumort távolítottak el a betegből.

A toxikológiai vizsgálatok megerősítették, hogy a harmincas éveiben járó orvos tiltott szert fogyasztott a beavatkozás előtt. A kórház vezetése azonnali hatállyal elbocsátotta a sebészt, az ügy kivizsgálása pedig folyamatban van.

A belső vizsgálat során az érintett orvos azt állította, hogy nem ő az egyetlen, aki kábítószerrel kapcsolatos problémákkal küzd az intézményben.

A Szlovák Orvosszakszervezet ezért hivatalosan is büntetőfeljelentést tett veszélyeztetés gyanúja miatt. Jelenleg is zajlanak a további vizsgálatok, hogy fény derüljön arra, érintettek-e más egészségügyi dolgozók is az ügyben.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)