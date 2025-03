Civilek tömegmészárlásába kezdtek az új szír rezsim fegyveresei

Civilek százait ölték meg kormánypárti fegyveresek Szíriában. Az elmúlt napokban ismét fellángolt az erőszak a közel 15 évvel ezelőtt polgárháborúba süllyedt országban. A hírügynökségek egybehnagzó információi szerint a decemberben hatalomra került radikális iszlamisták kormányának biztonsági erői az ország nyugati, tengerparti régiójában kezdtek civilek tömeges kivégzésébe. Az atrocitások legfőbb helyszíne Latakia és Tartúsz tartományok, ahol a decemberben megbuktatott Bassár el-Aszad elnök leghűbb bázisát adó alavita kisebbség él, és ahol Oroszország két szíriai katonai bázisa is található.

Egyre több áldozatról érkeznek beszámolók

A vérontás már csütörtökön megkezdődött, amikor az új kormány csapatai átfogó műveletet indítottak több tengerparti településen, állításuk szerint azért, hogy felszámolják a volt elnökhöz hű fegyveres csoportokat.

A Szíriai Hálózat az Emberi Jogokért (SNHR) jelentése legalább 225 áldozatról számolt be. Egy másik civil szervezet, a Szíriai Emberi Jogi Megfigyelőközpont (SOHR) becslése szerint az összecsapások kezdete óta több mint 340 civil vesztette életét, többségükben az alavita kisebbség tagjai, akik el-Aszad bukásáig a régi rendszer hátországának számítottak. A csoport arról is beszámolt, hogy az elmúlt két nap során több tucat kormánykatona, valamint Aszad-hű fegyveres is életét vesztette.

Súlyosbodik az erőszak

A szíriai állami média csütörtök óta arról ír, hogy a kormányerők „elszigetelt eseteket” vizsgálnak, miután a katonai és rendőri szervek néhány tagja civilekkel szembeni visszaélésekben vett részt. A belügyminisztérium névtelenséget kérő forrása szerint a hatóságok dolgoznak azon, hogy megfékezzék az önkényes megtorlásokat.

Ugyanakkor több jogvédő szervezet és helyi aktivista tömeges kivégzésekről, civilek elleni erőszakról, fosztogatásokról számolt be, kiemelve, hogy számos áldozat nő és gyermek volt. Az alavita közösség tagjai arról beszélnek, hogy rettegnek a megtorlásoktól, hiszen a régi rendszerben aránytalanul nagy hatalmat élveztek a hadseregben és a titkosszolgálatokban.

Az al-Dzsazíra katari hírügynökség arról számol be, hogy a helyiek tömegesen próbálnak a hmeimimi orosz légibázis területére menekülni.

Sokan az utóbbi hónapokban letették fegyvereiket, mások azonban továbbra sem bíznak az új hatalomban. A közösségi médiát ellepték a mészárlásokról kiszivárgó felvétek, ide kattintva látható egy kevésbé felkavaró felvétel, amely bemutatja a jelenlegi állapotokat.

Vlagyimir Putyin orosz elnök (j) és Szergej Sojgu volt orosz védelmi miniszter (b) látogatást tesz a szíriai Latakia várostól délkeletre fekvő hmeimimi légi támaszponton 2017. december 11-én (Fotó: EPA/MICHAEL KLIMENTYEV / SPUTNIK / K MANDATORY CREDIT)

Nemzetközi reakciók

A több mint tizennégy éve zajló szíriai konfliktus újabb fejezete nagy nemzetközi aggodalmat váltott ki. Németország külügyminisztériuma pénteken közleményben sürgette, hogy minden fél tartózkodjon a további erőszaktól és mielőbb kezdjenek átfogó párbeszédet.

Irán is aggodalmát fejezte ki a biztonsági helyzet gyors romlása miatt, miközben a régióban az izraeli légicsapások sem maradtak abba, így tovább súlyosbítva a helyzetet. Az Öböl Menti Együttműködési Tanács főtitkára elítélte a Szíriát destabilizálni próbáló erőszakot, hozzátéve: a törvény és rend mielőbbi helyreállítása létfontosságú.

A szír kormány álláspontja

Ahmed al-Sharaa, Szíria új, ideiglenes államfője, aki a polgárháború alatt az egyik legrettegettebb iszlamista terrorszervezet (An-Nuszra Front, HTS) vezetője volt, felszólította a volt rezsim katonáit, hogy adják meg magukat és tegyék le fegyvereiket mielőtt túl késő lenne. Egyben ígéretet tett arra, hogy a fegyveres erők kizárólag az állam felügyelete alá kerülnek, véget vetve a különböző csoportok önkényes fegyverhasználatának. A szír védelmi minisztérium közleménye szerint a hegyvidéki régiókban még mindig aktívak azok a fegyveresek, akik hűségesek a bukott Aszad-rendszerhez. Aszad szűkebb hazájának számító al-Kardáha városánál és a környező hegyvidéken a hatóságok még napokig tartó kemény harcokra számítanak.

Recep Tayyip Erdogan török elnök (j) és Ahmed es-Saraa ideiglenes szíriai elnök (b) (Fotó: MTI/EPA/Necati Savas)

Még instabil az új rendszer

Az új kormány egyik legnagyobb kihívása éppen a kisebbségek védelmének garantálása lett volna, hogy elnyerjék a Nyugat bizalmát. A tengerparti régióban, ahol az alavita lakosság aránya közel 50 százalék, most különösen feszült a helyzet, de az elmúlt hetekben Szíria déli régióiban is jelentős feszültségek alakultak ki a drúz kisebbség és a kormányerők között.

A visszaélések és leszámolások, a fokozódó erőszak megkérdőjelezi az új vezetés stabilitását és azon ígéretét, miszerint a több mint félmillió áldozatot követelő háborút lezárva egységes, biztonságos és szabad Szíriát teremt. Egyelőre a helyszíni tudósítások szerint a harcok nem csendesedtek, és a lakosság továbbra is retteg a karhatalom és a különböző fegyveres csoportok bosszújától.

Kiemelt kép: Illusztráció — Egy maszkos fegyveres várakozik a szíriai Rakka város közelében, 2017- június 6-án. (Fotó: MTI/EPA/Juszef Rabi Juszef)