Első alkalommal vetette be Ukrajna a francia Mirage harci gépeket

Az orosz erők csütörtök éjjel 67 rakétát és 194 drónt indítottak Ukrajna ellen, főként energetikai és polgári infrastruktúrát bombázva az ország Odessza, Poltava, Harkiv és Ternopil régióiban – közölték ukrán tisztviselők. A hadsereg szóvivője, Dmitro Lihovij szerint ez volt az első masszív, orosz kombinált támadás azóta, hogy az Egyesült Államok leállította a segélyeket, hogy Kijevet tárgyalásokra kényszerítse Moszkvával.

Kijevnek 34 rakétát és 100 drónt sikerült lelőnie – idézi a Politico Jurij Ihnatot, az ukrán légierő szóvivőjét.

– közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Facebookon. Elmondása szerint amerikai gyártmányú F–16-os vadászgépeket is bevetettek az orosz támadás ellen.

French Mirage 2000 fighter jets, delivered to Ukraine a month ago, were used for the first time last night to repel a Russian attack, Ukrainian Air Force says.

In addition to the French jets, American F-16s were also deployed. pic.twitter.com/Z3hIFvdM5U

