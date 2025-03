Donald Trump szerint jól állnak az oroszokkal folytatott tárgyalások, de Ukrajnával nehezebb szót érteni

Pénteken, a washingtoni Fehér Házban tartott sajtótájékoztatón az ukrajnai háború lezárásának kérdése mellett szóba kerültek szakpolitikai kérdések is, valamint a 2020-as tüntetéseket kiváltó George Floyd-gyilkosság elkövetőjének felmentése, valamint az, hogy visszavonnak 400 millió dollárt, amit a Columbia Egyetemnek szántak, mert az intézmény nem védte meg a zsidó diákokat a zaklatástól.

Nagyon jól haladnak a tárgyalások Oroszországgal, Ukrajnával azonban nehezebb megállapodni – erről beszélt Donald Trump amerikai elnök újságírók előtt pénteken az Ovális Irodában, a washingtoni Fehér Házban, amelyet a The New York Times élőben közvetített. A sajtótájékoztatón az ukrajnai háború lezárásának kérdése mellett szóba kerültek szakpolitikai kérdések is, valamint a 2020-as tüntetéseket és fosztogatásokat kiváltó George Floyd-gyilkosság elkövetőjének felmentése és a Columbia Egyetem támogatásainak megvonása, amiért az intézmény nem tett eleget a zsidó diákok védelme és az antiszemita támadások elleni fellépés érdekében.

„A végleges rendezést illetően könnyebb lehet megegyezni Oroszországgal (…) Ami meglepő, mivel náluk van minden kártya és a pokolba bombázzák őket (Ukrajnát – a szerk.)”

– mondta Trump. Ugyanezen a sajtótájékoztatón beszélt az amerikai elnök arról is, hogy épp az Ukrajna elleni légitámadások miatt vette most ismét fontolóra, hogy szankciókat vetne ki Oroszországra. Az elnök erről egy bejegyzést is közzétett a Truth Social közösségi médiafelületen, ahogy erről korábban már beszámoltunk. „Oroszországnak és Ukrajnának azt üzenem, hogy üljenek tárgyalóasztalhoz még most, mielőtt túl késő lenne” – írta Donald Trump.

Az elnök azt mondta, nem tervez elnöki kegyelmet adni Derek Chauvin volt rendőrnek, akit George Floyd megöléséért ítéltek 22 és fél év börtönre. Az amerikai jobboldalon viszont sokan támogatták volna az ötletet, például Elon Musk is. Derek Chauvint azért ítélték el, mert rendőri intézkedés közben megölte a 46-éves George Floydot, afro-amerikai férfit Minneapolisban, 2020. május 25-én, az esetről videófelvételek is készültek.

Floyd halála pedig hatalmas felháborodást és tiltakozási hullámot váltott ki az Egyesült Államokban.

Az elnök bejelentette azt is, hogy

visszavonnak 400 millió dollárt, amit a Columbia Egyetemnek szántak, mert az intézmény nem védte meg a zsidó diákokat a zaklatástól.

Az amerikai egyetemeken az utóbbi időben megszaporodtak az antiszemita indíttatású, zsidó diákok elleni támadások azóta, hogy rendszeresen tartanak palesztinpárti tüntetéseket az egyetemi kampuszokon, ezzel tiltakozva az izraeli hadsereg gázai hadműveletei ellen. Ugyanakkor ezeknek a hadműveleteknek az a célja, hogy megsemmisítsék a szélsőséges terrorszervezetet, a Hamaszt, amely felelős az Izrael elleni, több mint 1200 emberéletet követelő 2023. október 7-i terrortámadásért.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök újságíróknak nyilatkozik a washingtoni Fehér Házban, 2025. március 7-én (Fotó: MTI/EPA/Consolidated News Photos pool/Chris Kleponis)