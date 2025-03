Donald Trump egy friss döntéssel korlátozta Elon Musk hatalmát

Donald Trump csütörtökön személyesen hívta össze kabinetjét, ahol egyértelműen kijelentette: a miniszterek irányítják saját tárcáikat, ők hozzák meg a személyi döntéseket, és nem Elon Musk feladata ez. Az ügy előzménye, hogy Musk a kormányzati hatékonyságért felelős minisztérium vezetőjeként elbocsátásokat helyezett kilátásba az egyes tárcák személyi állományánál is. Úgy tudni, hogy a megbeszélésen a milliárdos meghátrált, és elismerte, hogy hibáztak.

Két, a Politico című lapnak nyilatkozó kormányzati tisztviselő szerint Donald Trump egy megbeszélést tartott csütörtökön kormányának tagjaival, ahol világossá tette az adminisztráció magas rangú tagjai számára: Elon Musk csak arra kapott felhatalmazást, hogy ajánlásokat tegyen az egyes minisztériumok számára,

de nem hozhat egyoldalúan döntéseket sem a személyzeti, sem a szakpolitikai kérdésekben.

A találkozón Musk is jelen volt. Az egyeztetésre azt követően került sor, hogy a Tesla milliárdos alapítója – aki a kormányzati hatékonysági minisztérium (DOGE) vezetője – tömeges elbocsátásokat rendelt el és fenyegetéseket intézett kormányzati dolgozók ellen, ami jelentős bizonytalanságot okozott a szövetségi kormányzat egészében – írja a Politico.

Mint a lap felidézte, a DOGE intézkedéseit kemény bírálatok érték, és több per is indult ellenük, miközben demokrata törvényhozók és néhány republikánus politikus is kritizálta őket. Trump mostani utasítása az első komoly lépés Musk hatalmának korlátozására. A friss iránymutatás szerint a DOGE és munkatársai csak tanácsadó szerepet tölthetnek be, míg a végső döntéseket a minisztereknek kell meghozniuk.

Elon Musk a megbeszélésen jelezte, hogy elfogadja Trump útmutatását. Egy, a találkozó részleteit ismerő forrás szerint

a milliárdos szó szerint elismerte, hogy a DOGE „hibákat követett el”.

A forrás szerint Elon Musk ezeket a hibákat egy, az amerikai kongresszus tagjaihoz címzett üzenetben is elismerte nem sokkal korábban. Trump a találkozón hangsúlyozta, hogy meg akarja tartani a kormányzat jó szakembereit, és nem akarja tömegesen elbocsátani a hozzáértő dolgozókat. Ennek ellenére az adminisztráció az elmúlt hetekben több tízezer szövetségi alkalmazottat bocsátott el különböző ügynökségektől egy sor átfogó elbocsátási hullám során.

Donald Trump is megerősítette egy bejegyzésben, hogy megtörtént ez a találkozó

Az amerikai elnök a megbeszélés után a Truth Social nevű közösségi oldalán is írt erről az egyeztetésről, és hozzátette: mostantól kéthetente sort kerítenek ehhez hasonló találkozókra. „Ahogy a miniszterek jobban megismerik és megértik az egyes tárcákban dolgozókat, pontosabban eldönthetik, hogy ki maradjon és ki távozzon. A szike módszerét alkalmazzuk a bárd helyett. Elon, a DOGE és más nagyszerű emberek együtt történelmi szintű változásokat érhetnek el” – írta Donald Trump.

Később az amerikai elnök újságíróknak nyilatkozva úgy fogalmazott, hogy a miniszterek tartsanak meg mindenkit, akire szükségük van, de hangsúlyozta, hogy a leépítések is fontosak:

„Ha tudnak vágni, az jobb. Ha nem, akkor Elon fogja elvégezni ezt.”

Musk utóbb szintén megosztotta Trump bejegyzését, és „nagyon eredményes megbeszélésnek” nevezte a találkozót.

Trump figyelmeztetése hatással lehet a DOGE ellen folyamatban lévő jogi eljárásokra is

A közelmúltban egyre több bíró fejezte ki elégedetlenségét azzal kapcsolatban, hogy a Trump-adminisztráció nem tudja egyértelműen megmagyarázni, ki irányítja a bürokrácia leépítését, és Musk milyen szerepet játszik a döntéshozatalban. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy Trump a kongresszus előtti beszédében kifejezetten Muskot nevezte meg a DOGE „vezetőjeként”.

Most a bíróságoknak kell eldönteniük, hogy Trump utólagos kijelentése tisztázza-e a DOGE működésével kapcsolatos jogi kérdéseket.

Egy szövetségi bíró a múlt héten elrendelte a DOGE-tisztségviselők és munkatársak eskü alatti tanúvallomásának felvételét, hogy pontosabban meg lehessen érteni az intézmény működését. Két per is Musk szerepének vizsgálatára összpontosít – az egyik Washington D.C.-ben, a másik Marylandben –, és ezek hamarosan mérföldkőhöz érkeznek.

A keresetek szerint Musk alkotmányellenes módon gyakorolta a hatalmat egy olyan kormányzati tisztségviselőként, akit a szenátus nem hagyott jóvá (ellentétben a Donald Trump által kinevezett többi vezetővel).

Kiemelt kép: Elon Musk (b) és Donald Trump (j) (Forrás: Getty Images)