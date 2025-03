"Hiszem, hogy Orbán Viktor csatlakozik Európa új törekvéseihez", fogalmazott a francia külügyminiszter

„Úgy gondolom, a köztársasági elnök meggyőzte Orbán Viktort” – vélekedett egy csütörtök reggeli rádióműsorban Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter Emmanuel Macron és Orbán Viktor szerda esti találkozója kapcsán. Közben kiderült, hogy a gazdasági miniszter a magánvagyonok megadóztatására készül, hogy a Macron által szorgalmazott hadi kiadásokat felpörgesse.

Egy tárgyalás alakulása mindig kiszámíthatatlan, „ne igyunk előre a medve bőrére!” – óvott a túlzott spekulációktól Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter, akit csütörtök reggel Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Emmanuel Macron köztársasági elnök tárgyalásairól faggattak a BFM/RMC hírtelevízió műsorában.

„Úgy gondolom, a köztársasági elnök meggyőzte Orbán Viktort – azt a Magyarországot is beleértve, amely időnként rendkívül kritikus Ukrajna-politikánkat illetően – arról, hogy elengedhetetlen, hogy megvalósulhasson

szuverenitásunk a védelem terén, és hogy visszaszerezzük biztonságunkat”

– fejtette ki Barrot a műsorvezető kérdésére válaszolva.

„Hiszem, hogy Orbán Viktor csatlakozik Európa új törekvéseihez. Feltéve persze, hogy ez az európai újrafegyverkezés nem kerüli meg a tagállamokat, amelyek továbbra is (…) maguk döntenek a nemzetbiztonsági kérdésekben” – fogalmazott Barrot az Európai Unió tagországai állam- és kormányfőinek Ukrajnáról szóló rendkívüli csúcstalálkozóját megelőzően.

Háborús vízió a televízióban

Szerda este Macron rövid televíziós beszédében közvetlenül a jogosan aggódó franciákhoz fordult, s többek között arról beszélt: 2030-ra Oroszország további 3000 harckocsival és 300 vadászgéppel tervezi növelni hadseregét.

„Ki hiheti el, hogy Oroszország megáll Ukrajnánál?”

– tette fel a kérdést az államfő, aki úgy vélte: „biztonságunk veszélyben van”; egyrészt visszautalt saját, még a Covid-járvány idején tett kijelentésére („Háborúban állunk!”), másrészt egy retorikai fordulattal felidézte a híres plakátot, amelyen az első világháború idején V. György brit uralkodó volt látható. Macron szinte szó szerint elismételte a plakát szövegét: „A hazának szüksége van rád!” (Macron az „önökre” kifejezést használta: „A hazának szüksége van önökre, az önök elkötelezettségére!”)

Képünk illusztráció (Fotó: MTI/EPA/Teresa Suárez)

Nem lesz adó, vagy mégis?

Macron további befektetéseket jelentett be a védelemi szférában, figyelembe véve a fenyegetések alakulását, ám megígérte: nem vezet be adóemeléseket. Kifejtette: „ezzel a veszélyes világgal szemben őrültség lenne, ha nézők maradnánk”, miközben Oroszország fenyegetést jelent Európára és Franciaországra. Azt is közzétette, hogy Franciaország a jövő héten Párizsban egy asztalhoz ülteti „azon országok vezérkari főnökeit, amelyek készek garantálni a jövőbeni békét Ukrajnában”.

Az ukrajnai helyzet kapcsán szükséges lépések érdekében vagyonok megadóztatásáról és a magánszektor mozgósításáról beszélt Éric Lombard gazdasági miniszter, aki a Franceinfón hozzátette : ugyanakkor költségvetési korlátok szűkítik Párizs mozgásterét; ezért „a saját védelmünk érdekében több közpénzt kell majd költenünk, és ez gyakorlatilag nagyobb erőfeszítést igényel”.

A Le Figaro által idézett gazdasági miniszter kifejtette, hogy

„a magas jövedelmek jelenlegi differenciált járulékát

egy új, állandó, a vagyon megadóztatására irányuló rendszerré kívánja átalakítani”.

Az ukrán hadsereg 93. Holodnij Jar önálló gépesített dandárjának képén a védvonalak kiépítésében részt vevő katonák a kelet-ukrajnai Donyecki területen 225. február 26-án. Az ukrán hadvezetés orosz támadásra számít Kramatorszk irányába (Fotó: MTI/EPA/93. önálló gépesített dandár)

Háborúba nem küldenének katonát

Az Elabe intézet által a BFMTV francia hírtelevízió számára készített felmérés szerint a válaszadók többsége (64 százalék) azt szeretné, hogy Franciaország növelje (20 százalék) vagy ugyanígy folytassa (44 százalék) a katonai segély küldését Ukrajnának. Ezzel szemben 18 százalékuk gondolja úgy, hogy ezt a támogatást csökkenteni kellene, 17 százalék pedig azt, hogy le kell állítani az Ukrajnának küldött katonai támogatást.

A franciák 67 százaléka támogatja, hogy a háború lezárása után békefenntartó csapatokat küldjenek Ukrajnába – ám

többségük (68 százalék) ellenzi a francia csapatok Ukrajnába küldését

addig, amíg az Oroszországgal folytatott háború véget nem ér.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter viszont, akit szintén a Le Figaro idézett, úgy véli, hogy az európai szárazföldi erők Ukrajnába küldésének ötlete olyan, mint egy NATO-jelenlét. Nagyon ellenséges ezzel az ötlettel szemben – derült ki Lavrov szavaiból, aki kijelentette: Emmanuel Macron megjegyzései a nukleáris elrettentésről fenyegetést jelentenek Oroszország számára.

