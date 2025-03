Eladásra bocsátják a világ legpontosabb atomóráját

Az Aether Clock OC 020 a gyártó szerint annyira pontos, hogy tízmilliárd évig is eltarthat, míg egyetlen másodpercet eltér. A stronciumrács-technológián alapuló óra 100-szor pontosabb az eddigi rekordereknél, vagyis a céziummal működő atomóráknál – számolt be róla az MTI.

Shimadzu Corp. has launched the Aether clock OC 020, a strontium optical lattice clock so precise that it would take 10 billion years to lose a second. Priced at $3.3 million, it is 100 times more accurate than standard caesium atomic clocks.

Despite its high precision, the… pic.twitter.com/cVm7aykRVq

— KUWAIT TIMES (@kuwaittimesnews) March 5, 2025