Donald Trump emberei titkos tárgyalásokat kezdtek Volodimir Zelenszkij ukrán ellenfeleivel

A Politico értesülései szerint az amerikai elnök négy, magas beosztásban dolgozó embere titkos megbeszéléseket folytatott Volodimir Zelenszkij ukrán elnök politikai ellenfeleivel Kijevben: Julija Timosenko korábbi miniszterelnökkel és Petro Porosenko volt elnök párttársaival. A megbeszélések középpontjában az állt, hogyan lehet Ukrajnában minél hamarabb elnökválasztást tartani.

A Trumphoz közel álló politikai szövetségesek tárgyalásokat folytattak az ukrán elnök belpolitikai riválisaival: Julija Timosenko volt ukrán miniszterelnökkel, valamint Petro Porosenko pártjának vezető politikusaival – mondta három ukrán parlamenti képviselő és egy amerikai republikánus külpolitikai szakértő a Politicónak.

Az ukrán alkotmánynak megfelelően a választásokat a hadiállapot miatt elhalasztották. A választások megtartásának ellenzői szerint egy ilyen szavazás káoszhoz vezethet, és Oroszország malmára hajthatja a vizet, hiszen rengeteg szavazásra jogosult katona van a fronton, illetve sokan külföldre menekültek. Trump tanácsadói azonban biztosak abban, hogy Zelenszkij elbukna egy választást a háborús fáradtság és az ukrán kormányzatot átszövő korrupció miatti társadalmi elégedetlenség következtében.

Noha az ukrán elnök támogatottsága évek óta csökkenő tendenciát mutatott, a múlt heti Fehér Házban történt botrány után – amikor Donald Trump és alelnöke, J. D. Vance gyakorlatilag kidobták Zelenszkijt az Ovális Irodából egy vita után – ismét erősödhetett Zelenszkij népszerűsége.

A brit Survation közvélemény-kutató intézet legfrissebb felmérése szerint

a múlt heti fehér házi botrány után az ukrán választók 44 százaléka támogatná Zelenszkijt egy elnökválasztáson.

Az ukrán elnök legközelebbi riválisa, Valerij Zaluzsnij volt főparancsnok és jelenlegi londoni ukrán nagykövet több mint 20 százalékponttal le van maradva mögötte. Porosenko támogatottsága mindössze 10 százalék, míg Timosenkóé csupán 5,7 százalék.

Háttértárgyalások

A háttérben zajló egyeztetések kulcseleme az elnökválasztás megtartása egy ideiglenes tűzszünet megkötése után, de még a teljes körű béketárgyalások megkezdése előtt (az előre hozott választásokat a Kreml is támogatná, hiszen évek óta próbál megszabadulni Zelenszkijtől).

Timosenko és Porosenko azonban eddig nyilvánosan ellenezte a választások lebonyolítását a háború vége előtt – ahogyan Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere is, aki szintén Zelenszkij ellenfele az ukrán belpolitikában. Ennek ellenére most

„Porosenko emberei és Timosenko is tárgyalásokat folytat Trump köreivel, olyan politikai szereplőkként pozicionálva magukat, akikkel könnyebb lenne együttműködni. Olyan emberekként, akik hajlandók lennének beleegyezni olyan dolgokba, amelyeket Zelenszkij elutasít”

– mondta egy vezető republikánus külpolitikai szakértő a Politicónak, névtelenséget kérve.

Porosenko pártja, az Európai Szolidaritás azt állítja: „Narratívánk nem az előre hozott választások sürgetése, hanem a háború utáni szabad és tisztességes választások biztosítása.”

Több helyről is erősödik a Zelenszkij lemondására irányuló nyomás

Trump hétfőn kijelentette, hogy Zelenszkij nem lesz már sokáig a helyén, ha nem történik előrelépés egy számára megfelelő békemegállapodás felé. Mike Waltz, Trump nemzetbiztonsági tanácsadója pedig úgy fogalmazott: „Olyan vezetőre van szükségünk, aki képes velünk tárgyalni, végül pedig az oroszokkal is, és be tudja fejezni ezt a háborút.”

Egy republikánus szenátor, Lindsey Graham pedig még ennél is tovább ment: szerinte Ukrajnának új vezetőre lesz szüksége, ha Zelenszkij nem fogadja el Trump feltételeit. Ez a politikai nyomás már Zelenszkij egykori szövetségeseit is arra készteti, hogy Trump köreihez közeledjenek. A Fehér Házban történt eset politikai következményei az ukrán parlamentben is érezhetők.

Timosenko az elmúlt hetekben aktívan próbál képviselőket átcsábítani más pártokból saját frakciójába, arra hivatkozva, hogy Zelenszkijnek előbb-utóbb el kell majd rendelnie a választásokat. Zelenszkij pedig egyelőre elutasította a lemondás lehetőségét, és a hétvégén Londonban viccelődve azt mondta: „Ha most lennének a választások, úgyis nyernék.”

Kiemelt kép: Julija Timosenko volt ukrán miniszterelnök (Fotó: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko)