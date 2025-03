Az Emmanuel Macronnal való tárgyalás óta újabb találkozója volt Orbán Viktornak

Orbán Viktor szerda este találkozott a francia kormányfővel, amiről egyelőre csak képeket osztott meg Facebook-oldalán. A megbeszélés legfőbb témája feltehetően az orosz–ukrán háború, valamint az európai védelmi politika továbbfejlesztése lehetett.

A magyar kormányfő még kedden, egy sajtótájékoztatón jelentette be, hogy szerdán Párizsba utazik és Emmanuel Macronnal tárgyal. A megbeszélés a francia elnök hivatalában történt, nem sokkal az után, hogy Macron egy nagy beszédet intézett saját országához.

Orbán Viktor a találkozó előtti délutánon közölte, hogy milyen kérdést fog feltenni francia partnerének. „Van egy alapvető változás. Az amerikaiak eddig a háború oldalán álltak, most meg a béke oldalára álltak. Én azt szeretném megtudni, hogy ha három év alatt nem tudták a háborúzó felek legyőzni Oroszországot és győzelemre segíteni Ukrajnát – úgy, hogy az amerikaiak is a háborútáborban voltak –, most, hogy az amerikaiak már nincsenek ott, tehát a háborúpárti tábor sokkal gyengébb, most miért gondolják, hogy ugyanezt a háborút meg tudják nyerni? Én erre szeretnék egy választ kapni. Mitől észszerű a francia, illetve a háborúpárti álláspont?” – mondta el a repülőúton a miniszterelnök.

A találkozóról még egyik fél sem adott ki hivatalos közleményt. A magyar kormányfő egyelőre csak képeket osztott meg közösségi oldalán, amelyeken érkezésének és Macronnal folytatott megbeszélésének pillanatai láthatók. „Brüsszelben folytatjuk!” – írták az egyik képre Orbán Viktor posztjában.

Azóta újabb találkozója volt Orbán Viktornak, erről kiadtak egy rövid közleményt is

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály csütörtök reggel arról tájékoztatta az MTI-t, hogy

a miniszterelnök csütörtök reggel Marine Le Pennel, a francia Nemzeti Tömörülés vezetőjével tárgyalt Párizsban.

A kormányfőt elkísérő riporter, Bohár Dániel pedig egy fotót is feltöltött a két politikusról a Facebookra.

Orbán Viktor és Emmanuel Macron csütörtökön az Európai Tanács csúcstalálkozójával folytatják a tárgyalásokat, ahol nemcsak az Európai Unió állam- és kormányfői vesznek rajta részt, hanem várhatóan Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is.

