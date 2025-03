"Jól csináltuk, kölyök" – ősszel jelenik meg Anthony Hopkins memoárja

Ősszel jelenik meg Anthony Hopkins Oscar-díjas brit színész memoárja, amelynek címét egy gyermekkorában készült fotó ihlette.

A We Did OK, Kid, vagyis a Jól csináltuk, kölyök című könyvet a Summit Books, az amerikai Simon & Schuster kiadó leányvállalata adja ki november 4-én.

„Egy fényképen, amelyet a telefonomon őrzök, apám és én vagyunk a tengerparton, amikor még gyerek voltam. Gyakran mondom annak a fiúnak: Jól csináltuk, kölyök” – idézte az Oscar-díjas színészt a Summit által kedden kiadott közlemény.

„Azon tűnődöm, hogy egy walesi fiú, egy pék fia hogyan jutott el idáig. Az egész életem egy nagy rejtély. Ez a könyv az én történetem”

– fűzte hozzá a 87 éves Hopkins.

A színész pályafutása alatt két Oscart is kapott; 1992-ben A bárányok hallgatnak, 2021-ben pedig Az apa című filmben nyújtott alakítását ismerte el díjával az amerikai filmakadémia. További fontos filmjei között ott van a Napok romjai, a Nixon, az Amistad és A két pápa is.

A kiadó közlése szerint Hopkins Walesben töltött gyermekkoráról, színpadi pályafutásáról, személyes küzdelmeiről, köztük első házasságának véget vető alkoholizmusáról és arról is beszámol, hogyan maradt józan az azóta eltelt csaknem ötven évben.

„A személyes fotók különleges gyűjteményét is tartalmazó We Did OK, Kid egy összetett személyiség, világszerte tisztelt színész nyílt és szenvedélyes memoárja, aki több mint 60 éven át inspirálta a közönséget figyelemre méltó alakításaival” – fogalmazott kiadója.

Kiemelt kép: Anthony Hopkins (Fotó: MTI/EPA/Facundo Arrizabalaga)