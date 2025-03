Garantálják a svájci alkotmányban a készpénzhasználathoz való jogot

A svájci parlament elfogadta a készpénzhasználat jogának alkotmányos biztosítására vonatkozó törvényjavaslatot

A törvényjavaslatot 185 igen és 6 nem szavazattal fogadta el a képviselőház. A svájci kormány a benyújtott törvényjavaslat indoklásában elismeri a készpénz társadalmi és gazdasági jelentőségét.

A svájci fizetési szokásokat évről évre bemutató vizsgálat adatai szerint a fizetési tranzakciók mintegy harmada bonyolódik mobiltelefonnal, okosórával vagy táblagéppel.

Kimutatták azt is, hogy 2024 októbere és novembere között először bizonyult a leggyakoribbnak Svájcban a mobileszközökkel való fizetés 30,7 százalékkal, a betéti kártyák 24,4 és a készpénzes fizetések 24,2 százalékos részesedésével szemben.

A svájci jegybank vezetője, Martin Schlegel tavaly októberben új bankjegysorozat tervét mutatta be és azt is kijelentette, hogy

a készpénz, a kártyás alkalmazásokkal bonyolított fizetések egyre nagyobb térhódítása ellenére is széles körben használt fizetőeszköz fog maradni a jövőben,

mert megbízhatósága mellett az az előnye is megvan, hogy áramszünet vagy informatikai meghibásodás esetén is használható. Az új törvényjavaslatot a szerdai szavazás után még a Szenátusnak is át kell tekintenie.

A kiemelt kép illusztráció (MTI Fotó: Máthé Zoltán)