Elárulta Trump, kinek a kokainját találták meg a Fehér Házban

A Fehér Házban talált kokain Joe Biden volt amerikai elnöké vagy fiáé, Hunteré volt – árulta el Donald Trump amerikai elnök a The Spectatornak adott interjúban.

„Nos, vagy Joe vagy Hunter. Talán Joe” – így kommentálta a kokainügyet Donald Trump a The Spectatornak nyilatkozva.

Az amerikai elnök azt is elmondta, hogy a kokain megtalálásának helyén

minden ujjlenyomatot letöröltek

– írja a New York Post nyomán a Magyar Nemzet.

Donald Trump egyúttal megígérte, hogy kivizsgálják az esetet.

A lap felidézte, hogy a titkosszolgálat 2023. július 2-án gyanús fehér port talált a Fehér Házban, amelyről kiderült, hogy kokain. Ezt követően evakuálást jelentettek be, Joe Biden amerikai elnök ekkor nem tartózkodott a Fehér Házban. A New York Post azt írta, hogy nem sokkal

a por felfedezése előtt a Fehér Házban tartózkodott az elnök fia,

a droggal és korrupcióval kapcsolatos botrányairól ismert Hunter Biden.

A rendőrség tavaly július 13-án közölte, hogy a titkosszolgálat befejezte a Fehér Házban történt kokainügy vizsgálatát, de

nem tudták megállapítani, hogyan került a por az elnöki rezidenciára.

A New York Post tavaly augusztusban arról számolt be, hogy a zacskó kokain Biden családi környezetéhez tartozó egyik férfié volt, és maga az elnök is tudja, kinek a kábítószeréről van szó.

Kiemelt kép: Joe Biden amerikai elnök és fia Hunter Biden a washingtoni Fehér Ház déli szárnyánál tartott húsvéti ünnepségen 2024. április 1-jén. (Fotó: MTI/EPA pool/Michael Reynolds)