Tűzszünetet akarnak Európa vezetői, de Trump dönthet mindenről

Annak ellenére, hogy Ukrajna és európai szövetségesei intenzív diplomáciai hétvégét tudhatnak maguk mögött, Volodimir Zelenszkij helyzete valójában nem sokat változott – így látja Deborah Haynes, a Sky News biztonsági és védelmi szerkesztője.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a vasárnapi csúcstalálkozó után, melyen 18 ország vezetője vett részt, Emmanuel Macron francia és Keir Starmer brit miniszterelnök egy hónapos tűzszünetet javasolt Oroszország és Ukrajna között. A brit miniszterelnök emellett bejelentette négypontos tervét, melynek célja Ukrajnával együttműködve véget vetni a háborúnak és megvédeni az országot Oroszországgal szemben. A négy pontban többek közt kifejti, hogy folyamatosan biztosítaná a katonai segélyeket Ukrajnának, és egy esetleges békemegállapodás után növelné Ukrajna védelmi képességeit.

Haynes szerint azonban Starmernek és az európai vezetőknek bizonyítaniuk kell, hogy ezt komolyan gondolják – nem csak szavakkal, hanem tettekkel is – írja a Sky News.

„Lássuk be, semmi sem változott igazán. Donald Trumptól még nem hallottunk semmit az egész európai felhajtásról. Valójában semmi sem működik, amíg Trump nem mond rá igent” – mondta.

Kiemelte:

„Ha Trump nem támogatja Starmer és Macron javaslatait, akkor az európai béketerv elég gyengének tűnik, tekintve, hogy az európai hadseregek nagymértékben függenek az Egyesült Államok sokkal erősebb fegyveres erőitől.”

Hozzátette: „Ilyen erős kijelentések után, figyelembe véve a helyzet súlyosságát, ha a brit miniszterelnök és más európai vezetők azt mondják, hogy komolyan lépni fognak – most már tényleg be is kell ezt bizonyítaniuk tettekkel.”

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök (j) francia partnerét, Emmanuel Macront fogadja a washingtoni Fehér Ház Ovális irodájában 2025. február 24-én (Fotó: MTI/EPA/AFP pool/Ludovic Marin)