Elszabadult az erőszak a német pályaudvarokon

A német rendőrség az ország összes vasútállomása közül a berlini központi pályaudvaron regisztrálta a legtöbb erőszakos incidenst 2024-ben, az esetek száma 764 volt, szemben az előző évi 620-szal – derül ki a szövetségi kormány válaszából, amelyet az Alternatíva Németországért (AfD) parlamenti frakció írásbeli megkeresésére adott.

Dortmund főpályaudvarára 735, Hannover főpályaudvarára 715, Köln főpályaudvarára pedig 703 esetet jelez a statisztika – írja a V4NA Nemzetközi Hírügynökség.

A statisztika szerint a német pályaudvarokon történt erőszakos incidensek száma a 2023-as 25 640-ről tavaly 27 160-ra emelkedett.

A szexuális bűncselekmények száma az év során 1898-ról 2262-re nőtt, míg a vagyoni károkozás 30 961-ről 32 671-re emelkedett.

A kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények terén 2024-ben összesen 10 174 esetről szereztek tudomást, ami kevesebb, mint az előző évben, amikor 18 382 volt. A csökkenés okait nem részletezték. A kannabisz részleges legalizálása ugyanakkor 2024 áprilisa óta van érvényben.

A számok a rendőrség beérkezési statisztikáján alapulnak, ahol a bűncselekményeket akkor rögzítik, amikor azok a rendőrség tudomására jutnak, vagyis vannak olyan esetek, amelyekre nem derül fény. A 2024-es évre vonatkozóan azt is meg kell jegyezni, hogy a tavaly nyári labdarúgó Európa-bajnokság miatt különösen sokan utaztak vonattal – írja a Yahoo News hírportál.

A német parlament konzervatív frakciójának belügyi szóvivője, Alexander Throm a Die Welt című lapnak nyilatkozott:

„Az, hogy a pályaudvarokon és a vonatokon félnie kell az embereknek, súlyosan befolyásolja a lakosság biztonságérzetét, és nem lehet állandó állapot”.

Bahnhöfe, einst Orte der Mobilität und der friedlichen Begegnung, werden zunehmend zu No-go-Areas. So stiegen die Messerangriffe in Bahnhöfen innerhalb nur eines Jahres um 20,54 Prozent. In vielen Deliktsbereichen – insbesondere bei Sexual- und Waffendelikten – sind Ausländer… pic.twitter.com/cWEL6JzD5R

— Martin Hess (@Martin_Hess_MdB) February 28, 2025