Emmanuel Macron szerint Magyarország szomszédját is megtámadhatják az oroszok, ezért több atomfegyverre lenne szükség

Emmanuel Macron francia államfő annak a reményének adott hangot egy szombati interjúban, hogy az Európai Unió tagállamai gyorsan meg tudnak majd egyezni egy nagyszabású és együttes, több száz milliárd eurós nagyságrendű finanszírozásról a közös védelmi képességek létrehozására. Az elnök arról is beszélt, hogy Oroszország akár Romániát is megtámadhatja, ezért szükség lenne az európai „atomernyő” kiterjesztésére, hogy megvédhessék az atomfegyverrel nem rendelkező országokat is.