Keir Starmer brit kormányfővel találkozott Zelenszkij, hamarosan III. Károlyt is meglátogatja

Londonban találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán államfő Keir Starmer brit kormányfővel. A találkozón Zelenszkij köszönetet mondott Starmernek, amiért Nagy-Britannia továbbra is támogatja Ukrajnát a háborúban. Az ukrán elnök vasárnap az uralkodóval fog találkozni.

Londonban találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel Keir Starmer brit miniszterelnök – írja a The Telegraph. Starmer arról beszélt a találkozón, hogy Zelenszkij „teljes támogatást élvez az Egyesült Királyságban, és Ukrajna mellett állunk, ameddig csak lehet.”

Volodimir Zelenszkij „történelmi dokumentumként” üdvözölte az Egyesült Királysággal kötött 100 éves partnerségi megállapodást. Egyúttal üdvözölte a londoni biztonsági konferenciát, valamint köszönetet mondott a briteknek. Január 16-án Keir Starmer megállapodást írt alá Ukrajnával az európai támogatás részeként, és ígéretet tett arra, hogy továbbra támogatja Ukrajnát a háborúban.

Egyúttal háláját fejezte ki Zelenszkij azért is, mert holnap III. Károly királlyal is találkozhat – erről a találkozóról szombaton számolt be először a sajtó, és a BBC úgy tudja, hogy a brit fél kezdeményezte a megbeszélést (elképzelhető, hogy a pénteki események hatására).

Kiemelt kép: Keir Starmer brit miniszterelnök (b) fogadja Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt a londoni Downing Street 10-es szám alatti miniszterelnöki rezidencián, 2025. március 1-jén (Fotó: Getty Images/Peter Nicholls)