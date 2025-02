Űrutazásra készül az idén Budapesten koncertező Katy Perry

Katy Perry is tagja lesz annak az első teljes egészében nőkből álló űrmissziónak, amely a Blue Origin New Shepard rakétájával indul.

Katy Perry is tagja lesz az első teljesen nőkből álló űrmissziónak, amelyet a Blue Origin New Shepard rakétája indít. Az énekesnő mellett Jeff Bezos menyasszonya, Lauren Sanchez, a CBS műsorvezetője, Gayle King, egykori NASA rakétatudós Aisha Bowe, polgárjogi aktivista Amanda Nguyen és filmproducer Kerianne Flynn is az űrbe utazik – számolt be róla a BBC. A küldetés idén tavasszal várható, a Blue Origin szerint pedig ez lesz az első női űrrepülés Valentyina Tyereskova 1963-as szovjet missziója óta.

A teljesen autonóm rakéta a világűr határaként számon tartott Kármán-vonalon túlra viszi az utasokat egy 11 perces repülésre. A missziót Lauren Sanchez szervezte, aki szerint ez a történelmi utazás inspiráló példát mutat a jövő generációinak.

A hírességek sorra hódítják meg az űrt

A Blue Origin korábban már több hírességet is az űrbe juttatott. Jeff Bezos maga is repült a cég első emberes küldetésén 2021-ben, valamint Michael Strahan, a Good Morning America műsorvezetője és William Shatner, a Star Trek legendás színésze is megtapasztalhatta a súlytalanság állapotát.

A konkurens űrturisztikai vállalat, a Virgin Galactic alapítója, Richard Branson 2021 júliusában szintén részt vett egy űrrepülésen saját VSS Unity űrhajójával. Elon Musk, a SpaceX vezérigazgatója azonban még nem utazott az űrbe.

Az énekesnő ősszel Budapesten koncertezik

Az amerikai énekes-dalszerző jelenleg is zajló világkörüli turnéja egyik európai állomásaként 2025. október 27-én az MVM Dome-ban lép fel. Katy Perry tizenöt év után koncertezik ismét a magyar fővárosban.

Minden idők egyik legsikeresebb előadójához olyan világslágerek fűződnek, mint az I Kissed a Girl vagy a Firework, utóbbi videoklipjét éppen Budapesten forgatta magyar rajongói közreműködésével.